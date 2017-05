Leschten Optrëtt vum Roude Léiw (01.05.2017) Nodeem de Roude Léiw Bascharage 2009 gegrënnt gouf hunn elo d'Dirigenten vu Käerjeng decidéiert de Veräin op ze léisen. Gëschter war de leschte Match.

Roude Léiw Bascharage / Reportage Gilles Tricca



Lëschte Sonndeg war am Handball an der 3. däitscher Bundesliga de leschte Spilldag bei den Dammen. U sech ass dat jo näischt Aussergewéinleches an awer. Et war nämlech de leschte Match vum Roude Léiw Bascharage.An domat geet eng 12 Joer laang Aventure déi Säit der Musel op en Enn. 2005 hunn d’Käerjenger Dammen den éischte Championnatsmatch an Däitschland gespillt. D'Iddi ass doduerch komm, datt een zu Lëtzebuerger 19 Mol Champion nonee war. Dem Manager Claude Weinzierl no hätt een sech du d'Fro gestallt, hält een op oder sicht een sech eng nei Motivatioun. An do ass d'Iddi komm fir an Däitschland spillen ze goen. Déi Käerjenger hunn den Herbert Schumacher vun der Handballfederatioun am Rheinland kontaktéiert an dee war direkt Feier a Flam fir de Projet matzedroen.De sportlechen Erfolleg ass och a Rheinland-Pfalz weidergaangen. E sëllechen Titelen hunn d'Käerjenger Damme gefeiert. An der Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar war een e puer mol Champion, mä et konnt een awer net opsteigen, well een de Roude Léiw Bascharage nach net gegrënnt hat a mat Lëtzebuerger Lizenz gespillt huet.Doropshin ass 2009 de Roude Léiw Bascharage gegrënnt ginn an d’Succès-Story ass riicht weidergaangen. De Roude Léiw ass direkt dat éischt Joer an der 3. Däitscher Liga Champion ginn. Den Opstig an déi 2. Liga gouf awer refuséiert, an dat aus finanzielle Grënn. Nodeems de Claude Weinzierl säin Trainerposten opginn hat, war et dunn de Carlo Zeimetz wou de Projet um sportleche Plang weidergefouert huet. Ganz séier huet hie gemierkt wat den Ënnerscheed tëschent dem Lëtzebuerger Handball an dem Däitschen ass. Virun 300-400 Spectateuren huet een du seng Matcher gespillt an d'Equippe waren däitlech besser opgestallt. All Equipe hat quasi 16 Spillerinnen op der Bänk sëtzen, beim Roude Léiw war dat net de Fall, wouduerch een och benodeelegt war, sou de Carlo Zeimetz.Dem Carlo säi Meedchen d’Jill Zeimetz huet och 5 Joer beim Roude Léiw gespillt. Trauer bei him war nom leschte Match enorm. Fir déi jonk Lëtzebuergerin war et nämlech eng eemoleg Chance op deem Niveau kënnen ze spillen an hat bedauert, dass net méi Lëtzebuerger gewëllt sinn op deem Niveau Handball ze spillen. Um Enn wär et doduerch och zum Enn vum Projet komm, sou d'Jill Zeimetz.De Rol Courtois, dee vun Ufank un de Privileeg hat d'Dammen ze betreien, wäert och déi schéin Zäit vermëssen. Keng dausende Kilometer méi am Bus setzen an e puer Mol laanscht déi selwecht Platz fueren, well den Navi versot huet a kee Schampes méi op de knubbelege Stroossen ze zerwéieren. D'Decisioun de Roude Léiw opzeléise kann hien awer novollzéien. De Rol Courtois wéist Versteesdemech, well ee vill Asaz muss bréngen a vill Zäit vun der Fräizäit do drop geet. Den Opwand wär wahrscheinlech fir verschiddener einfach ze grouss gewiescht. Déi Sacrificë wollte leider net méi genuch Lëtzebuerger Handballspillerinne maachen.De Roude Léiw Bascharage, eng Erfollegsstory ouni Happy End.