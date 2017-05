1:0 vum Cristiano Ronaldo (02.05.2017) An der 10. Minutt konnt Real Madrid géint Atletico Madrid an der Halleffinale vun der Champions League a Féierung goen.

Real Madrid huet an den éischte Minutte vun der Partie den Toun uginn. Déi éischt grouss Chance gouf et da schonn an der 7. Minutt. Den Oblak vum Atletico konnt e Schoss vum Carvajal am Strofraum net richteg degagéieren, sou dass den Ofpraller beim Benzema gelant ass. Dëse konnt de Ball awer net richteg kontrolléieren, sou dass dat ronnt Lieder knapp um rietse Poteau laanscht gaangen ass. An der 10. Minutt huet et du besser klappt an den 1:0 fir de Real ass gefall. No Viraarbecht vum Casemiro huet de Cristiano Ronaldo de Ball aus 5 Meter mam Kapp am Filet ënner bruecht.Och no der Féierung hunn sech d'Haushären ëmmer nees gutt Chancen erausgespillt. An der 24. Minutt war den Oplak am Goal vum Atletico no enger Flank vum Marcelo op Zack a konnt de Ball, ier de Benzema konnt dru kommen, klären. De Modric stoung am Hannergrond awer scho parat. Ma säi Ball aus ronn 17 Meter ass knapp laanscht de Goal gaangen. An der 29. Minutt war et e Fallrückzieher vum Benzema, deen nëmme Millimeter iwwert d'Lat gaangen ass.Lues a lues ass dunn och Atletico Madrid an de Match komm. An der 32. Minutt huet de Griezmann de Ball an de 5-Meter-Raum ginn, do koum de Godin aus vollem Laf, ma de Ball ass iwwert d'Lat gaangen.Den 1:0 no den éischte 45 Minutte geet absolut an d'Réi fir Real Madrid. Si haten déi méi kloer Chancen.An der zweeter Hallschent war vun Ufank u méi Feier am Spill. Béid Equippen hunn ëm all Ball gekämpft, et goufe vill Mann-géint-Mann-Dueller, dat spillerescht ass doduerch op der Stréck bliwwen.Bis déi 73. Minutt gouf et keng groussaarteg Chancen op béide Säiten. An du war et de Ronaldo, deen nees säi Kënnen ënner Beweis gestallt huet. De Benzema huet sech 20 Meter virum Goal géint de Godin duerchgesat an de Ball op de Ronaldo ginn. De Portugis huet sech dunn un der Grenz vum Strofraum géint de Luis duerchgesat an de Ball mat engem secke Schoss an de Filet gesat. Keng Chance fir de Keeper vum Atletico. Dat war den 2:0 fir d'Lokalformatioun.An der 86. Minutt konnt Real Madrid eng weider Kéier vun engem Feeler vun de Gäscht profitéieren. Den Ateltico vergësst ze Verteidegen, sou dass de Ronaldo no engem Konter vum Vazquez op 3:0 erhéije kann.Atletico Madrid hat an dëser Halleffinale näischt ze gutt. Si hu kee Mëttel géint de Real fonnt. No vir ass koum eppes komm.