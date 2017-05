De Matchwinner Higuaín zesumme mam Pjanic. © AFP

Monaco-Juventus: Goal zum 0:1 (03.05.2017) An der 29. Minutt huet den Higuaín fir d'Juve getraff.

Monaco-Juventus: Goal zum 0:2 (03.05.2017) An der 59. Minutt huet den Higuaín op en Neits zougeschloen, nees no guddem Zouspill vum Dani Alves.

Direkt zweemol getraff: den Higuaín.

Um Dënschdeg den Owend war et jo ewell eng kloer 3:0-Victoire am Madrider Duell vum Real géint den Atlético.An och um Mëttwoch ass am Allermatch vun der zweeter Halleffinale eng kleng Virentscheedung gefall, well Monaco verléiert doheem mat 0:2 géint Juventus Turin.Et gesäit also ganz no enger Finale Real Madrid - Juventus Turin aus, déi um Samschdeg, 3. Juni um 20.45 Auer am Millennium Stadium zu Cardiff a Wales ugepaff gëtt ... obwuel ee keng Equipe ze fréi begruewe sollt, well wann dat eppes bewisen huet, dann dës dach zimlech geckeg Champions-League-Saison 2016-2017!Zu den Iwwerraschunge vun der Champions League huet jo och déi jonk Equipe aus der Principautéit gehéiert, déi et dach e bëssen iwwerraschend, wann och net onverdéngt bis an d'Halleffinale gepackt hat.Um Mëttwoch den Owend gouf Monaco dann awer entzaubert vun enger Juve, déi taktesch exzellent agestallt war a wéi esou dacks ganz disziplinéiert gespillt huet.D'Italiener stoungen, wéi bal ëmmer, hanne wéi eng blo Mauer, sinn awer ëmmer nees opgeréckelt, esou datt Monaco keng Raim hat an net zum Spille komm ass. Am Ufank hunn d'Monegasse guer net an de Match fonnt ... a wéi se sech endlech e bëssen un de Géigner gewinnt haten, huet d'Juve no engem genialen - et kann een et net anescht soen - Spillzuch zougeschloen. Den Higuaín trëfft no enger super Pass mam Tallek vum Dani Alves. En herrleche Goal mat wonnerschéiner Viraarbecht.Wat d'Chancë vu Monaco ugeet, war an den éischte 45 Minutte virun allem e Kappball vum Falcao ze notéieren, ma de Buffon stoung goldrichteg.No der Paus hunn d'Monegasse versicht, Drock opzebauen, ma d'Italiener hu se net gewäerde gelooss an an der 59. Minutt op en Neits zougeschloen - an nees den Higuaín, deen eng ganz wäit Pass alt nees vum Dani Alves verwandele kann: 2:0 fir Turin.Monaco huet einfach kee Rezept géint déi al Damm vun Turin fonnt an huet et genee esou ouni Succès probéiert wéi um Dag virdrun Atlético géint Real.Et ass dann och beim 0:2 bliwwen, esou datt Monaco et dierft schwéier hunn, sech awer nach fir d'Finale ze qualifizéieren, ma et weess ee jo ni ...Juventus - Monaco en DënschdegAltético Madrid - Real Madrid e MëttwochUgepaff gëtt allkéiers um 20.45 Auer.