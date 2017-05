D'Partie gëtt op RTL.lu an op der App am Livestream vun 21h05 Auer u gewisen. Programm vu Club RTL.

Hei fannt Dir de Livestream vun 20h30 Auer un.

Promo: Champions League LIVE (03.05.2017) Monaco géint Juventus vun 20h45 um 2. RTL

Chaîne: Club RTL

20h00: Plateau

Studio : Anne Ruwet, Johan Walem, Jean Marc Ghéraille

21h05: Celta Vigo vs Manchester United

Commentaires: Marc Delire et Georges Grün



Fin prévue : 23h55

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vu Club RTL.