Bei de Red Devils huet den Ibrahimovic wéint Blessur gefeelt. De Rooney souz am Ufank op der Bänk. Manchester hat ee ganz gudden Depart geholl virun 30.000 Spectateuren am Estadio Balaidos, och wann déi éischt Goalchance fir d'Spuenier war, an der 11. Minutt iwwert den Wass, dee laanscht de Goal gekäppt huet.ManU hat an den éischte 45 Minutten 3 Grousschancen. De Rashford huet aus 17 Meter ofgezunn. De Keeper vu Vigo geet e sichen. Den Alvarez huet och bei der zweeter Chance an der 35 Minutt duerch den Mkhitaryan a 4 Minutte méi spéit bei der 3. Chance duerch de Lingard den 0:1 verhënnert.No der Paus war 20 Minutte laang net vill lass. Bis de Rashford an der 67. Minutt de Match nees waakreg mécht mam Goal fir ManU. Et war een direkte Fräistouss, deen hien aus hallefrietser Positioun geschoss huet. Den Alvarez war déi Kéier geschloen: 0:1.Duerno huet ManU sech op en héijen Pressing konzentréiert. Dem Rashford säi Wiessel an der 80. Minutt huet extrem laang gedauert, et gouf no 90 Minutten nach 5 Minutten nogespillt. Et ass awer beim 0:1 fir Manchester bliwwen.Um Mëttwoch den Owend schonn war déi éischt Halleffinale an der Europa League an do konnt sech Ajax Amsterdam doheem 4:1 géint Olympique Lyon duerchsetzen.