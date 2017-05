X

Um Freideg huet zu Köln d'Äishockey-Weltmeeschterschaft ugefaangen. Gespillt gëtt während der WM souwuel an Däitschland, wéi och a Frankräich, nämlech zu Köln an zu Paräis.

An der Gruppephase ginn et zwou Gruppen. Am Grupp A sinn Däitschland, USA, Russland, Lettland, Schweden, Dänemark, Italien an d'Slowakei. Si spillen hir Matcher zu Köln.



Am Grupp B gëtt zu Paräis gespillt, hei si folgend Natioune vertrueden: Finnland, Wäissrussland, Tschechien, Kanada, Schwäiz Norwegen, Frankräich a Slowenien.

D'Finale ass den 21. Mee zu Köln.

Virun der offizielle Ouverture e Freideg den Owend um 19:45 Auer war um 16:15 Auer schonn eng Partie. Schweden a Russland stounge sech géigeniwwer. Hei stoung et no der regulärer Spillzäit 1:1, am Penalty schéisse konnte sech awer d'Russen duerchsetzen.



Um 20.15 spillen nach d'USA an Däitschland géinteneen.