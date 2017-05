© FC Progrès Nidderkuer

Am Football ass Nidderkuer weider ferm am Gaang, fir d'nächst Saison opzerëschten. Nieft enger Rei vun Renforten, wéi dem Profi Mario Mutsch oder deem anere Lëtzebuerger Nationalspiller Yann Matias, huet de Progres um Freideg den Alexandre Karapetian als nei Offensivkraaft virgestallt. De fréiere georgeschen Nationalspiller, deen och schonn zu Diddeleng an zu Gréiwemaacher war, huet dës Saison 13 Mol fir Rouspert marquéiert.



Eisen Informatiounen no kéint et och gutt sinn, datt den Emmanuel Françoise vun der Fola d'nächst Saison an de Stade Jos Haupert op Nidderkuer wiesselt.