No enger batterer 61:113 Néierlag am éischte Match waren d'Pikes doheem an enger "Must-Win-Situation".An genau esou si si an de Match gestart. No 7 Minutten hate si en Avantage vun 20:10, sou datt den Trainer vu Steesel en Time-Out huet missen huelen, fir seng Equipe nees an d'Spur ze kréien. No der Usproch vum Ken Diderich ass Steesel e bësse méi no komm, sou datt d'Pikes den éischte Véierel mat 29:23 fir sech entscheede konnten.Am zweete Véierel huet de Samy Picard vun der Amicale Steesel de Match méi probéiert u sech ze rappen an och d'Pikes si net richteg mat der Zone-Defense vu Steesel eens ginn. No eppes méi wéi 4 Minutten stoung et dowéinst 35:35. Steesel hat awer méi vun dem zweete Quarter a konnt no 20 Minutte 52:48 a Féierung goen.Ähnlech wéi déi éischt Hallschent sinn d'Pikes no der Paus besser an de Match komm a sech en 58:56 Avantage konnten erausspillen. Steesel huet dësen Avantage awer séier nees konnten ophuelen an dréinen. Beim Resultat vu 65:66 huet d'Decisioun an dësem Match missen am leschte Véierel falen.Mat engem 3:0 sinn d'Pikes an déi lescht 10 Minutte gestart, a konnte souguer nach op 71:66 erhéijen. Ma séier war Steesel awer nees op 1 Punkt drun. 5 Minutte viru Schluss waren d'Pikes mat 77:72 am Avantage. 3 Minutte viru Schluss stoung et dunn nach 82:79 fir d'Pikes. De leschte Véierel huet dem Raphael Martin vun de Pikes gehéiert, dee mat dräi Dräier hannerteneen fir den Ecart suerge konnt. Annerhallef Minutt viru Schluss haten d'Pikes en Avantage vun 10 Punkten, mat deem et dann och bei 91:81 op en Enn gaangen ass.Déi drëtt an decisive Finale ass e Sonndeg um 20.15 Auer zu Steesel.Bei de Pikes waren de Rugg mat 23 Punkten an 13 Rebounds e Wichtege Spiller, genau esou wéi de Gulley, deen 29 Punkte getraff huet. Eenzegen Double-Double bei Steesel hat de Coleman mat 16 Punkten an 18 Rebounds. 26 Punkte sinn dann op de Compte vum Picard gaangen.