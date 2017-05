© AFP

© AFP

Um Freideg goufen ënner anerem Matcher an der Bundesliga, Premier League, Primera Division an der Ligue 1 gespillt.Anhuet Köln doheem Werder Bremen empfaangen an engem Match, wou et ëm d'Plaze fir d'Europa League geet. D'Heemequipe huet déi éischt hallef Stonn fir sech entscheet, datt no Goaler vum Modest (13'), deen eng Virlag vum Bittencourt notze konnt, an de Bittencourt (28') selwer, deen eng Flank mam Kapp erasetze konnt. Ma déi Bremer, déi aktuell e richteg gudde Laf hunn, hu sech net opginn. De Fin Bartels huet no 34 Minutten no Virlag vum Junuzovic op 1:2 verkierzt. 8 Minutte méi spéit, nees eng gutt Pass vum Junozovic, dëst d'Kéier awer op de Selassie, deen den 2:2 markéiert. Ma nach kuerz virun der Paus trëfft den Zoller fir Köln, datt nodeem de Modeste en Ofschlag vum Horn gutt mam Kapp verlängert hat.Direkt no der Paus dann de 4:2 fir Köln duerch de Modeste, deen de Versuch vum Sané fir ze klären kalbliddeg ausnotzt. Obwuel si awer nees 2 Goaler hanne waren, huet sech Werder net opginn an de Gnabry schéisst no enger Stonn den 3:4, dee vum Bartels gutt an Zeen gesat gouf. Bremen huet dono nach alles ginn, fir de Match nach ze dréinen, ma si sollten net méi markéieren. Mat deenen dräi Punkten ass Köln dann elo nees laanscht Bremen a steet aktuell op der 6. Plaz.West Ham United huet angéint Tottenham Hotspurs gespillt. Tottenham hat an der éischter Hallschent um Terrain vum Géigner dacks de Ball, ma si konnte sech awer net wierklech géint d'Verteidegung vu West Ham behaapten. En ähnlecht Bild gouf et dann och an der zweeter Hallschent, ma de Goal ass awer op Säite vu West Ham gefall, nodeem Tottenham de Ball net kläre konnt an den Ayew gutt fir de Lanzini opgeluecht huet. Den Derby gouf weiderhi vun den Hotspurs dominéiert, ma markéiere konnte si net, esou datt West Ham e bësse glécklech 3 Punkten doheem hält.Saint-Etienne trëfft aop Bordeaux. An der 42. Minutte ass Bordeaux duerch en Eelefmeter vum Ounas a Féierung gaangen, ma den 1:1 ass 3 Minutten dono duerch de Beric gefall. No 50 Minutten dann nees e Goal fir Bordeaux, datt duerch de Laborde. No 65 Minutten dann nees den Ausgläich duerch de Pajot. Bei deem Stand sollt et dunn och bis zum Schluss vum Match bleiwen.An derstoung sech Sevilla a Real Sociedad géintiwwer. D'Heemequipe hat an der éischter Hallschent méi vum Match an den Sarabia konnt seng Fuerwen no 41 Minutten a Féierung bréngen. Och weider hat Sevilla méi vum Match ma an der 61. Minutte konnt de Vela eng vun de wéinege Chance vu Real Sociedad notzen an den Ausgläich markéieren. Et war de leschte Goal an dëser Parti.1. FC Köln - Werder Bremen 4:3 (3:2)1:0 Modeste (13'), 2:0 Bittencourt (28'), 2:1 Bartels (34'), 2:2 Selassie (40'), 3:2 Zoller (44'), 4:2 Modeste (47'), 4:3 Gnarby (62')Westham United - Tottenham Hotspurs 1:0 (0:0)1:0 Lanzini (65')Saint-Etienne - Bordeaux 2:2 (1:1)0:1 Ounas (42',p), 1:1 Beric (45'), 1:2 Laborde (50'), 2:2 Pajot (65')Sevilla - Real Sociedad 1:1 (1:0)1:0 Sarabia (41'), 1:1 Vela (61')