An der Nuecht op e Samschdeg huet de Gilles Muller an der Véierelsfinale an 3 Sätz mat 5:7, 6:2 a 6:3 géint de Japaner Taro Daniel gewonnen.

De Lëtzebuerger steet an der Weltranglëscht op der 28. Plaz de Japaner ass den 113..An der Halleffinale kritt de Gilles Muller et elo mam Südafrikaner Kevin Anderson (ATP-Ranking 66) ze dinn. D'Partie ass um Samschdeg als Zweet no 16 Auer eiser Zäit ugesat.D'Lëtzebuerger Nummer 1 ass beim ATP-Tournoi zu Estoril a Portugal op Nummer 3 gesat.An der anerer Halleffinale sti sech déi zwee Spuenier Pablo Carreno Busta an den David Ferrer géigeniwwer.