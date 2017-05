© afp

Um 32. Spilldag an der Bundesliga ass et zwar net méi ëm de Championstitel gaangen, well dee schonns fir d'Bayern vu München gaangen. Ma et ass ëm den Ofstig an ëm d'Plaze fir Europa gaangen. Virun allem den Duell tëscht dem drëtten an dem Véierten an der Tabell stoung um Samschdeg um Programm.Am Signal Iduna Park hunn d'Spectateure sech eng serréiert Partie erwaart. Ëmmerhin ass et ëm déi drëtt Plaz am Championnat gaangen.De BVB ass gutt a besser ewéi d'TSG an de Match gestart. D'Lokalequipe konnt schonn no 4 Minutten a Féierung goen. De Reus konnt markéieren, ma bei dësem Goal goufen et schonn hëtzeg Diskussiounen, dëst wéinst enger Abseitspositioun vum Reus. D'Diskutéieren huet näischt bruecht, well den Arbitter huet seng Meenung net méi geännert. Domat stoung et fréi 1:0 fir Dortmund.Nëmmen 10 Minutten drop, hätt de BVB scho kéinten eng Virentscheedung erbäi féieren, well do gouf et een Eelefmeter fir d'Lokalequipe, dëst no engem Handspill am Strofraum. Den Aubameyang ass ugetrueden, ma konnt dës grouss Chance net notzen.Et war ee richteg gudde Match, mat ville Goalchancen, ma bis zur Halbzeit sollt kee Goal méi falen.Et huet gedauert bis zur 82. Minutt bis de Ball erëm am Filet gelant ass. Den Aubameyang war et deen den 2:0 markéiere konnt.Ma Hoffenheim huet direkt reagéiert. Nëmmen 3 Minutten drop war et de Kramaric dee vum Punkt getraff huet.Beim Stand vun 2:1 ass et bliwwen bis zum Schluss an domat iwwerhëlt Dortmund déi drëtt Plaz am Championnat.Fir Darmstadt, déi dräi Matcher hannertenee gewanne konnten, war et haut eng schwéier Partie zu München. Darmstadt huet misse gewanne fir d'Klass ze halen an dat géint den neien an ale Champion.Ma schonn no 18 Minutten gouf et een Dämpfer fir déi héich motivéiert Spiller vun Darmstadt. De Ribéry huet eng Pass an de Strofraum op de Bernat gespillt, deen ee Verteideger stoe léisst an aus kuerzer Distanz de Ball an de Goal schéisst.Bayern huet dominéiert, ma Darmstadt huet gekämpft, koum awer net zu richteg gudde Goalchancen. Mat der 1:0 Féierung ass et an d'Paus gaangen.Darmstadt huet an der zweeter Hallschent nach eng Kéier alles probéiert, ma Bayern war um Enn ze staark. Da kënnt nach dozou, dass Darmstadt nach een Eelefmeter verschoss huet.Domat spillt Darmstadt elo offiziell nächst Saison an der zweeter Däitscher Bundesliga.Augsburg, déi lescht Woch 4:0 géint Hamburg gewonn haten, kruten et um Samschdeg mat Gladbach ze dinn. Béid Equippe wollten eng Victoire. Augsburg brauch nach all Punkt am Ofstigskampf a Gladbach spillt nach ëm d'Europa League mat.An den éischte 45 Minutte goufen et Méiglechkeete fir béid Equippen fir a Féierung ze goen. Ma keng vu béide Formatioune konnt profitéieren a sech ofsetzen, sou dass et mam 0:0 an d'Paus gaangen ass.D'Gäscht waren no der Paus déi besser Equipe, se hu méi strukturéiert agéiert akonnten no 57 Minutte verdéngt a Féierung goen.No enger Pass an d'Spëtzt huet de Finnbogason, zwee Verteideger stoe gelooss an och wann de Sommer nach mam Fouss um Ball war, konnt och de Schwäizer Goalkipp de Goal net méi verhënneren.Gladbach huet sech awer net opginn a gouf belount. An der leschter Minutt vun der Nospillzäit konnt den Hahn den Ausgläich markéieren.Ee Resultat, dat kenger Equipe wierklech vill hëlleft.Frankfurt krut Besuch vun den an der lescht sou schwaache Wolfsburger. Fir Frankfurt misst d'Saison roueg bleiwen, ma fir Wolfsburg geet et nach drëm d'Klass ze halen.No enger serréierter éischter Hallschent huet et bis zur zweeter Hallschent gedauert bis de Ball am Filet gelant ass.Et war den Didavi, deen an der 48. Minutt seng Equipe erléist huet. No der Viraarbescht vum Gomez, konnt den Didavi den 1:0 markéieren.Vun dem Moment un, war näischt méi ze gesinn vu Frankfurt. Nëmmen nach Wolfsburg huet gespillt esou, dass den 2:0 an der 63. Minutt d'Konsequenz war. De gomez konnt op Virlag vum Ntep den zweete Goal vum Match markéieren.Wolfsburg wënnt um Enn verdéngt 2 zu 0.Béid Equippen hu gespillt fir dran ze bleiwen. Ingolstadt stoung op enger direkter Ofstigsplaz, ma och Leverkusen hat nëmme puer Punkten Avance op d'Relegatiounsplaz.De Match huet sech gréisstendeels am Mëttelfeld ofgespillt, dëst och well keng Formatioun ee Feeler wollt maachen.Dat hat zur Konsequenz, dass et bis zu 73. Minutt gedauert huet bis een éischte Goal gefall ass. Et war de Kittel, deen Ingolstadt a Féierung bruecht huet.Ma dëse Goal huet Leverkusen waakreg gemaach. Déi hunn och reagéiert an et war de jonken Havertz, deen op Virlag vum Wendell an der 78. Minutt egaliséiere konnt.Ee battert Resultat fir Ingolstadt fir déi et elo och ëmmer méi knapp gëtt.