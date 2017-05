© Joé Haas

© Joé Haas © Joé Haas © Joé Haas © Joé Haas « ZréckWeider »

Et war virum Match kloer, dass et ee wichtege Match fir béid Equippe wier, déi nach Punkte sammele wëllen.De Racing hat no 2 Minutten déi éischt Méiglechkeet vun der Partie. De Sinani huet et aus der Distanz probéiert, ma de Worre war zur Stell a konnt de Ball paréieren.Ma d'Reaktioun vun de Munnerefer huet net laang op sech waarde gelooss. De Selimovic huet den Soares an d'Spëtzt geschéckt, dem säi Schoss op d'Lat prallt.No zwou gudden Occasioune fir Munneref, déi de Cabral net verwerte konnt, ass den Nabli dee Munneref an der 37. Minutt a Féierung bréngt.Déi Kéier huet de Cabral d'Schéissen engem aner iwwerlooss. De Stiermer huet de Ball op de Nabli gespillt, deen de Ball schéin an den Eck schéisst an dem Ruffier keng Chance léisst.Mat dësem Stand ass et dunn och an d'Paus gaangen.Déi éischt 15 Minutten an der zweeter Hallschent ass net vill geschitt. Béid Equippen hu sech no der Paus e bëssen zeréck gehalen. Ma de Racing konnt a wollt sech net zefridde gi mat dësem Resultat a se hunn du méi gemaach.An der 69. Minutt huet de Jahier vum Punkt den Ausgläich markéiert. Den Eelefmeter gouf hëtzeg diskutéiert.Ma de Racing huet souguer nach een drop gesat. No engem flotten Zesummespill, war et de Sinani, deen dem Worre keng Chance gelooss huet.De Jahier konnt an der zweeter Minutt vun der Nospillzäit déi gutt zweet Hallschent vun de Stater mat engem drëtte Goal nach eng Kéier verdäitlechen. De Sinani huet de Ball virgeluecht, sou dass de Jahier net méi vill Schwieregkeeten hat, dëse Ball ze verwandelen.De Racing wënnt mat 3:1 géint d'Gäscht vu Munneref.