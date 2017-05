© Screenshot RTL Stream

D'Amicale ass och um Samschdeg de Favorit op d'Victoire gewiescht an domat de Favorit op de Championstitel am Damme Basket. Fir Steesel wier et deen drëtten Titel hannerteneen.Am éischte Véierel hunn Miseler Dammen direkt gewisen, dass si sech hei net verstoppe wëllen an dass si nach ganz kloer Ambitiounen hu fir de Championstitel. Si hunn der Steeseler Offensiv et ganz schwéier gemaach an hu sëlwer gutt no vir gespillt, ma nach bëssen ze vill Schëss verpasst, fir sech ofzesetzen. Sou stoung et no engem serréierten éischte Véierel 18 zu 18.Ma am zweete Véierel konnten déi Steeseler Dammen eng kleng Virentscheedung erbäi féieren. Dëst well se elo richteg gutt an der Defense stoungen an och an der Offensiv elo gutt Schëss geholl hunn a kaum Feeler gemaach hunn. D'Amicale konnt sech am zweete Véierel scho bal entscheedend ofsetzen. sou stoung et an der Paus 28:43 fir d'Amicale Steesel.D'Amicale wollt elo alles kloer maachen an huet och no der Paus net labber gelooss. D'Musel Pikes hu sech mat Hänn a Féiss gewiert, ma d' Steeseler Williams a Morrow waren ze staark an entscheedend an dëser Phase. Esou dass et virum lescht Véierel ee ganz kloren Avantage war. Aus Siicht vun de Musel Pikes stoung et um Enn vum drëtte Véierel 45-67.D'Steeseler Dammen hunn am leschte Véierel e bësse méi lues gemaach an hu probéiert deene Miseler net ze vill Schëss a Bäll ze loossen. D'Amicale wollt dëse komfortabele Virsprong elo bis zum Enn verwalten. D'Amicale gëtt Lëtzebuerger Champion a wënnt mat 58 op 88.