© Serge Olmo

© Gilles Tricca

Déi Escher wiere mat enger Victoire oder engem Remis Lëtzebuerger Champion. Dëst wollten d'Red Boys natierlech verhënneren.D'Lokalequipe ass fréi a Féierung gaangen mat 4:1. Et huet een deenen Escher ugesinn, dass si den Titel haut wollte kloer maachen. Ma d'Red Boys wollten de Match net scho fréi aus der Hand ginn, esou dass déi Déifferdenger erëm op 6:6 eru komm sinn. Et war een hektesche Match, mat ville Fouls.De Match war ganz serréiert, esou dass et zur Paus 11 zu 11 stoung. Och no der Paus konnt laang keng Equipe sech däitlech ofsetzen. Weider war et een hektesche Match tëscht béide Formatiounen.De gréisste Virsprong vum Match gouf et beim Stand vu 4:1 fir Esch, zanter dem Moment war den héchsten Ecart zwee Goaler. Dëst och well d'Red Boys gutt gekämpft hunn an den Escher alles entgéint gesat hunn, wat se hunn.An der Schlussphase ass de Red Boys e bëssen d'Loft ausgaangen an den HB Esch konnt sech liicht ofsetzen mat 25 op 21, ma d'Red Boys hu weider gekämpft a koumen op 25:24 erun, sou dass déi Escher en Time-Out geholl hunn.Esch wënnt um Enn 28 op 25 an hëlt domat den Double dëst Joer. De 7. Championstitel ass et dann elo och fir den HB Esch.Käerjeng huet déi Bierchemer kloer dominéiert vun Ufank un. Ma an der zweeter Hallschent sinn d'Gäscht richteg staark gestart. Esou dass Käerjeng eng kloer Féierung vun 10 Punkten konnt eraus spillen. De Käerjenger Goalkipp hat och ee groussen Undeel un dësem klore Score.Ma déi Bierchemer hunn de Kapp net hänke gelooss an hu weider gespillt. Se sinn och nach eng Kéier méi no eru komm, ma um enn ass et net méi duergaangen fir de Match ze dréinen. Bierchem ass bis op 30:31 erukomm a verléiert um Enn mat 32 op 30.Tëscht Péiteng an Diddeleng gouf et eng enk Partie. Béid Equippen hu sech näischt geschenkt an dëser Partie. Zwar war Diddeleng no kuerzer Zäit schonns mat 9 op 3 vir, ma Péiteng konnt de Match erëm lancéieren ewéi se op 11:11 egaliséiert hunn.Bis zum 20:20 war et ee ganz knappe Match, ma den HBD konnt sech dunn awer mat 4 Goaler ofsetzen. Diddeleng konnt dësen Avantage bis zum Schluss halen a gewënnt verdéngt zu Péiteng.