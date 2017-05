📸 Granit Xhaka scores his 2nd #PL goal of the season to put Arsenal in front #ARSMUN pic.twitter.com/Yf2IF8lvRj — Premier League (@premierleague) 7. Mai 2017

Um Sonndeg gouf an der zweeter Däitscher Bundesliga gespillt. Hei ass et sou wuel ëm den Opstig wéi och ëm den Ofstig nach immens spannend. Virun allem fir Arminia Bielefeld an de Jeff Saibene geet et ëm alles am Ofstigskampf.Fir de Jeff Saibene mat senger Equipe Arminia Bielefeld, huet de Match gutt ugefaangen. D'Gäscht hunn direkt vill Drock gemaach an esou de Géigner fréi an der Partie zu Feeler gezwongen.Et huet nëmme 7 Minutte gedauert bis de Ball am Filet gelant ass. De Staude huet op Virlag vum Yabo déi fréi féierung konnte markéiere fir dem Lëtzebuerger seng Equipe.Bis zur 83. Minutt konnt Bielefeld dëse Virsprong verwalten. Ma do war et de Gündüz deen op Virlag vum Mlapa den 1:1 geschoss huet.Bielefeld bleift domat op der zweet leschter Plaz an der 2. Bundesliga an et gëtt elo ëmmer méi enk. Et bleiwen nach zwee Matcher ze spillen fir dës Saison.Den Tabellenéischte wollt géint Aue keng Punkte léie loossen. Dëst hunn déi kloer favoriséiert Stuttgarter och fréi gewisen. Den Terrode konnt fréi per Eelefmeter den 1:0 markéieren.Dëst war och de Stand bis zur 70. Minutt ewéi den Terrode schonn erëm zougeschloen huet. De Buteur huet domat fir eng kleng Virentscheedung gesuergt.Wann et do nach net kloer war, du spéitstens 6 Minutten drop ewéi de Maxim op 3:0 erhéije konnt.Stuttgart behaapt domat déi éischt Plaz a kënnt dem Opstig an déi éischt Däitsch Bundesliga ee gutt Stéck méi no.An England war et en Duell tëscht zwee vun de gréisste Veräiner an der Englescher Football Geschicht. Arsenal hat Besuch kritt vu Manchester United.An der éischter Hallschent hu sech béid Equippe gréisstendeels bekuckt an et hues sech net vill gedoen, sou dass et zur Paus nach ëmmer 0:0 stoung.An der zweeter Hallschent koum dunn awer Arsenal richteg staark aus der Kabinn. Virun allem den Oxlade-Chamberlain konnt an der 54. Minutt an an der 57. Minutt zwou Virlagen verzeechnen. Goaler konnten den Xhaka an den Walcott markéieren.