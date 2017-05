© afp

Am Ofstigsduell, hat den HSV, Mainz op Besuch a Freiburg krut et mat Schalke ze dinn.An dësem Duell ass et ëm den Ofstig gaangen. Béid Equippe stinn an der Tabell hanne bei. Déi zwou Formatiounen hu lues ugefaangen a wollte keng Feeler maachen.Et war am Grousse Ganze, kee flotte Match, wuel hu béid Equippe gekämpft, ma fussballeresch war dat net um héchsten Niveau.Dëst Resultat bréngt kenger vu béiden Equippe vill. Se brauchen einfach méi Punkten. Den HSV steet elo op der Relegatiounsplaz mat 34 Punkten, a Mainz ass eng Positioun besser mat och 34 Punkten.Fir Mainz an den HSV gëtt et nach spannend am Ofstigskampf.Schalke, déi an der lescht e bësse besser a Form komm sinn, hu missen op Freiburg reesen. Ma d'Lokalequipe ass doheem richteg gutt an de Match komm. Et ware nach keng 20 Minutte gespillt, ewéi den 1:0 fir Freiburg duerch ee super Equippegeescht gefall ass.Den Haberer huet den Niederlechner schéin an Aktioun gesat. Dësen huet sech virum Schalker Goal presentéiert an dem Goalkipp keng Chance gelooss. Ee flotte Goal vum SC Freiburg.De Kolasinac huet no enger hallwer Stonn säi Géigespiller am Strofraum geluecht, esou dass dem Arbitter näischt aneres iwwereg bliwwen ass ewéi op de Punkt ze weisen. Den Niederlechner huet sech där Saach ugeholl an äiskal op 2:0 gestallt.Bis zu dem Zäitpunkt war nach absolut näischt ze gesi vu Schalke. Mat der 2:0 Féierung fir Freiburg ass et an d'Paus gaangen.Déi wuel beschte Chance no der Paus gouf et no 65 Minutte fir de Goretzka. De jonke Spiller vu Schalke huet ee gudde Schoss ofginn, ma de Schwolow am Goal konnt zum Corner deviéieren.Bei dësem Stand ass et och bliwwen an domat klëmmt Freiburg an der Tabell op déi 5. Plaz.