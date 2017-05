© Cliff Block

Um Sonndeg gouf am nationale Football gespillt an hei ass et am Ofstigskampf esou wuel ewéi am Kampf ëm den Titel relativ spannend a knapps.Déifferdeng huet direkt gewisen, dass si hei de Match wëlle gewannen. No nëmmen zwou Minutten, war et de Bastos, dee sech eng éischte Kéier virum Käerjenger Goal geféierlech an Aktioun setzt.An der 18. Minutt war et dunn eng flott Pass an d'Spëtzt op de Bastos, deen de Ball virum Goalkipp just eriwwer op de Caron spillt, deen de Ball iwwer d'Linn dréckt.Den Er Rafik ass nodeems de Bastos sech verletzt huet, agewiesselt ginn. Et war och hien, deen no enger flotter Flank vum Franzoni op 2:0 erhéije konnt. Mat dem Stand ass et an d'Paus gaangen.Direkt no der Paus konnt den Hamzaoui op 3:0 erhéijen. De Caron huet d'Virlag fir den Hamzaoui gemaach nodeems den Hess de Ball verluer hat.Déifferdeng huet sech dunn ze sécher gespuert. Dat huet Käerjeng och dunn äiskal ausgenotzt an an der 57. respektiv 59. Minutt zweemol markéiert. De Cassan an den Alunni konnte bis op 3:2 verkierzen.Ma Déifferdeng wollt sech dës Partie net huele loossen. De Franzoni huet eng flott Flank an d'Mëtt op de Kapp vum Er Rafik gespillt, deen erëm op 4:2 erhéicht.Den Hamzaoui war richteg staark an et war hien deen eng Flank geschloen huet, déi de May konnt verwerten. Dëst Resultat war dunn awer e bëssen héich schonn.No engem Ballverloscht am Mëttelfeld gëtt den Er Rafik an d'Déift geschéckt vum Holter a bleift äiskal. Et war de 19. Goal vum Déifferdenger Buteur.Nidderkuer huet vun Ufank un relativ héich verteidegt an domat déi Péitenger fréi ënner Drock gesat.No nëmmen 12 Minutten sinn d'Gäscht duerch de Lafon a Féierung gaangen. De Nidderkuer huet de Ball aus ronn 20 Meter schéin an de Eck gedréint, do war näischt ze maachen fir de Goalkipp.Péiteng huet probéiert sech ze wieren, ma Nidderkuer huet an der 26. Minutt erëm zougeschloen. De Laurent huet vun engem Gewulls am Strofraum profitéiert fir op 2:0 ze erhéijen.Nidderkuer huet bis zur Paus weider dominéiert, ma et ass beim 2:0 bliwwen.No der Paus war Nidderkuer weider déi besser Equipe, ma Péiteng huet et vill an oft probéiert, dëst awer ouni weideren Erfolleg.An der 89. Minutt konnt de Borges no engem Goalkippsfeeler nach op 3:0 erhéijen.Zu Rëmeleng huet de Match lues ugefaangen. Béid Equippen hu sech an der Ufanksphase gréisstendeels neutraliséiert. Béid Equippen hu mat wäite Bäll probéiert d'Mëttelfeld ze iwwerbrécken, ma do huet et un der néideger Präzisioun gefeelt.Et huet bis zur 66. Minutt gedauert, bis d'Fola konnt markéieren. Den agewiesselte Francoise konnt vum Punkt treffen. Dëst nodeems den Arbitter een Handspill vum Siebert gepaff huet.Rëmeleng konnt an der 84. Minutt ausgläichen, dat zu engem Moment wou ee geduecht hätt, dass Rëmeleng sech opginn huet. Ma do huet de Sahin eng flott Pass op den Diallo ginn, deen de Ball an de Goal schéisse konnt.Ma an der Schlussphase konnt d'Fola nach zweemol markéieren. De Gerson Rodrigues an de Stefano Bensi konnten an de leschte Minutten nach markéieren.Hamm huet haut Punkte gebraucht. Dat dann och nach ausgerechent géint déi esou formstaark Rousperter.Et waren och d'Gäscht vu Rouspert déi hei de Match kontrolléiert hunn. Den RM Hamm huet op Konter gewaart.An der éischter Hallschent ass kee Goal gefall, ma no der Paus huet Rouspert dunn ugefaange mat Goaler schéissen. De Karapetian war et, dee mat engem flotte Fallrückzieher d'Féierung erziele konnt.Ma Hamm huet sech dat net esou einfach bidde gelooss. Och wann den RM Hamm net sëlwer markéiert huet, war et den Heinz deen an den eegene Goal getraff huet no engem Mëssverständnes mam Bürger.Kuerz duerno huet Hamm du sëlwer d'Féierung konnte schéissen. De Pinto Martins konnt de Ball aus kuerzer distanz no enger Flank vum Cabral era schéissen.Kanech krut Besuch vu Stroossen. Déi Stroossener sinn och besser an de Match gestart. Den Alverdi huet eng Pass op de Jager gespillt, deen de Ball aus kuerzer Distanz an de Goal schéisse konnt.Ma de Gbale konnt an der 37. Minutt duerch ee flotte Schoss ausgläichen.Ma Stroossen ass och erëm besser aus der Paus komm. Den agewiesselten Agovic huet eng Flank an d'Mëtt geschloen, do stoung de Jager erëm genau richteg fir op 2:1 ze stellen.De Jager konnt och nach den 3:1 an der Nospillzäit schéissen.