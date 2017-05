De Gilles Muller huet géint de Carreno-Busta missen untreiden, d'Nummer 21 op der Welt. Am éischte Saz huet de Spuenier dem Lëtzebuerger direkt den Opschlag ofgeholl. Den éischte Saz huet de Gilles Muller net richteg e Fouss op de Buedem kritt an huet dëse mat 6:2 verluer.Am zweete Saz huet de Lëtzebuerger besser matgehalen. Hei ass et an den Tiebreak gaangen. De Carreno-Busta war dunn awer am Tiebreak ze staark. De Spuenier wënnt dësen mat 7:5. Domat geet den zweete Saz och mat 7:6 un de Spuenier.