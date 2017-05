© Shari Schenten

© Shari Schenten © Shari Schenten © Shari Schenten « ZréckWeider »

D'Amicale Steesel hat jo déi éischt Finale ganz kloer doheem géint d'Musel Pikes gewonnen. Am zweete Match hunn d'Pikes sech du bei sech doheem een drëtten an decisive Match erkämpft. Um Sonndeg Owend huet also eng Decisioun missen falen ëm de Championstitel.Béid Equippen hu gutt ugefaangen, de Ball gutt de Ball rotéiere gelooss a sou och direkt zum Ufank schonn een, zwee Dräier geschoss. D'Pikes hu relativ kompakt verteidegt an de Steeseler d'Liewen uerdentlech schwéier gemaach an der Ufanksphase.Esou ass eng 17:13 Féierung entstanen. Ma do huet d'Amicale sech konzentréiert a konnt 5 Punkten hannertenee maachen. D'Lokalequipe huet dunn och de sou genannte "Momentum" genotzt fir sech ee Stéck ofzesetzen. Sou stoung et nom éischte Véierel 26:22 fir d'Amicale.Ma d'Pikes hunn d'Käpp net hänke gelooss. Wichteg fir d'Pikes am éischte Véierel, waren déi dräi Dräier, am éischte Véierel verwandele konnten. Dëst kéint ee Schlëssel fir eng Victoire haut sinn, wa se dës Werf treffen.Esou hunn d'Pikes och déi zweet Hallschent ugefaangen. De Gulley war et, dee vun hannert der Dräierlinn treffe konnt. Ma dëst war net genuch, well d'Pikes hunn direkt nach zwee Dräier hannendrop gesat, a si mat 31 op 28 a Féierung gaangen.Dorop huet de Steeseler Coach een Time-Out geholl, fir seng Jongen ze berouegen. Dëst huet gehollef, well och déi Steeseler konnten dunn zwee Dräier verzeechnen, ma och d'Pikes hunn nach eng Kéier vun hannert dëser Dräierlinn getraff. Also béid Equippen hunn all hir Qualitéiten hei gewisen.Ma d'Pikes hu sech duerno ze vill drop konzentréiert op d'Schëss vu baussen, ma déi Steeseler hate sech dorop agestallt, sou dass déi Miseler nervös gi sinn, schlecht Schëss geholl hunn a sou der Amicale Confiance ginn hunn. Esou koum et zu enger 44 op 37 Féierung fir Steesel zur Paus. An dësem Véierel sinn nëmme 5 Werf era gaange bei de Pikes, dëst waren awer 5 Dräier.No der Paus, sinn d'Pikes erëm mat engem Dräier gestart a konnten esou den Ecart verkierzen. D'Defense stoung richteg gutt bei de Miseler a mat 2 schnelle Kierf konnten se de Match erëm egaliséieren an hu Steesel zu engem fréien Tim-Out gezwongen.Pikes ware souguer kuerz 2 Punkten am Avantage ier déi Steeseler mat 2 Dräier eng Reaktioun gewisen hunn. D'Amicale konnt dunn erëm 54 op 46 dervu lafen. Dëst well d'Pikes keng Schëss méi kruten, de Ball net gutt rotéiere gelooss hunn an ze nervös am Ofschloss waren.De Coleman, ee vun den Amerikaner vu Steesel ass mat 4 Feeler op d'Bänk gaangen, esou hunn d'Pikes erëm bësse Confiance kritt a konnte op 54-53 verkierzen. D'Amicale huet als Reaktioun erëm een Time-Out geholl. Dësen Time-Out huet mol erëm eng Kéier seng Wierkung gewisen, well virum leschte Véierel war et een 60 op 53 Avantage.Zum Ufank vum leschte Véierel huet Steesel vu bausse getraff an domat war et elo een zweestellegen Avantage fir d'Amicale. Ma d'Pikes hu gekämpft, virun allem an der Offensiv, hu si vill probéiert a se konnten de Score erëm eestelleg gestalten. De Gulley konnt mat engem Dräier op 67:64 verkierzen.Mat enger excellenter Defense hunn d'Pikes Steesel a Schach gehalen, ma do waren se net inspiréiert genuch an der Offensiv fir a Féierung ze goen. Dëst gouf du vun der Amicale bestrooft, erëm op 6 Punkten dovu gelaf sinn. D'Pikes sinn nach eng Kéier op 3 Punkte erukomm. De Billy McDaniel konnt mat enger Faute op 4 Punkte stellen, dat 40 Sekonne virum Enn vum véierte Véierel.23 Sekonne viru Schluss gouf et eng Ënnerbriechung, well de Coleman verletzt um Buedem lung. De Laurent konnt dunn nach eng Faute verwandelen, de Gulley huet beim zweete Schoss de Rebound geholl an direkt een Dräier markéiert, fir op 2 Punkten ze verkierzen. De Bob Melcher huet dunn erëm zwou Fauten era geschoss. Esou waren et erëm 4 Punkten an d'Pikes hunn de Worf drop verpasst. Domat war et entscheet. Steesel wënnt 79 op 74.