© AFP

Am Tennis wënnt de Gilles Muller (ATP-26) am 1. Tour vum Masters 1000 zu Madrid an zwee Sätz 6-4 an 7-6 géint den Däitschen Oldie Tommy Haas, fréier Nummer 2 op der Welt an aktuell Nummer 403.



An der zweeter Ronn kritt de Lëtzebuerger Sportler vum Joer et mam Kanadier Milos Raonic, Nummer 6 am ATP-Ranking, ze dinn.