Am RTL-Interview huet de fréiere franséischen Football-Nationalspiller iwwer seng grouss Carrière geschwat.

De Christian Karembeu huet déi grouss Zäit vun de Fransouse materlieft, an dat deelweis als Haaptpilier vun der Nationalequipe.

1998 huet hien e groussen Deel zum Weltmeeschtertitel am eegene Land bäigedroen.

De Karembeu stoung 4 Matcher um Terrain dorënner och an der Halleffinale an an der Finale géint Brasilien.

Dem haut 47 Joer ale fréiere Spiller no huet virun allem eppes d'Fransousen deemools esou staark gemaach.



D'Spiller wären multikulturell gewiescht a si wären aus ganz ënnerschiddleche Championater komm. Dat hätt si zu enger villsäiteger a ganz staarker Equipe gemaach, esouwuel taktesch, wéi och technesch.





2000 gouf hie mat Frankräich dunn och nach Europameeschter, och wa seng Roll deemools net méi sou grouss war, wéi nach zwee Joer virdrun. De Karembeu huet mat Welt- an Europameeschter-Titel bannen zwee Joer e Palmarès opzeweisen, wou der net vill kënne mathalen. Si wären zu ronn 10 Persounen an där Communautéit an hie wär selwer immens houfreg driwwer, besonnesch och well hien aus Nei-Kaledonien kéim, wat immens wäit ewech wär. Et wäre Leeschtungen, déi zesumme mat anere staarke Sportler erreecht gi wären. Si, zesumme mat sengen Elteren, hätten hien zu deem gemaach, wat hien haut ass.



Haut schafft de Karembeu ënnert anerem als Beroder vun Olympiakos Piräus, dem griichesche Rekordchampion.



En Dënschden den Owend war de Christian Karembeu och Invité am "Live! Planet People" op RTL Télé Lëtzebuerg.