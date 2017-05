© AFP

Atletico-Real: 1:0 Saúl (10.05.2017) .

Atletico-Real: 2:0 Griezmann (10.05.2017) .

Atletico-Real: 2:1 Isco (10.05.2017) .

Op d'mannst 3 Goaler hätt den Atletico gebraucht, fir et an d'Finale ze packen. Ënner normalen Ëmstänn eng realistesch Chance, wier den Titelverdeedeger Real Madrid net schonn zanter iwwer 13 Méint ongeschloen an der Champions League an nees an Topform.Trotz enger 0:3-Auswäertsnéierlag huet den Ateltico de Kapp net an de Sand gestach an konnt sech géint Real Madrid duerchaus behaapten.De Match war vun Ufank un immens offensiv, vu béide Säiten. Dem Atletico war et unzemierken, dass si nach un e Comeback gegleeft hunn. No 10 Minutten sollt sech dëst bestäerken, duerch e Goal vum Saúl, deen de Ball propper mat der Stir an de kuerzen Eck gekäppt krut.Knapp 6 Minutte méi spéit en 11 Meter no engem Foul um Torres. Mat vill Chance gouf et den 2:0 duerch den Antoine Griezmann, deen d'Lieder ganz knapp erakrut, obschonns de Navas e scho mat de Fangerspëtzen dru war.Real hat sech zwar vun den 2 Goaler iwwerrompele gelooss, ma huet sech vun der Hektik vum Match ustieche gelooss. Si hunn déi éischt Halschent kloer dominéiert, do ass et net verwonnerlech, dass an der 42. Minutt den 2:1 koum, dat nodeems sech de Benzema laanscht 3 Géigner gedanzt huet, dem Kroos de Ball an de Fouss geschoss huet, deen aus 14 Meter de lénken Eck ugepeilt huet. De Oblak konnt paréieren, ma géint den Noschoss vum Isco hat hie keng Chance.Déi zweet Halschent war dunn awer däitlech méi sauer, et gouf sech näischt geschenkt. Real huet am Mëttelfeld däitlech méi Géigewier kritt, ma och nodeems e puer Spiller op béide Säite ausgewiesselt goufen, huet dëst reng taktesch keng Ofwiesslung bruecht.An der 74. Minutt nach e kuerze spannende Moment. De Benzema konnt de Ball an de kuerzen Eck käppen, huet de rietse Wénkel awer ëm e puer Zentimeter verfeelt.Atletico hätt en drëtte Goal duerchaus verdéngt gehat, och wann et deen Ament nach ëmmer net duergaange wier, an d'Finale ze kommen. Real konnt sech zum Schluss glécklech schätzen, den Allersmatch sou däitlech gewonnen ze hunn.