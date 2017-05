De Marouane Fellaini a seng Komerode feieren d'1:0 Féierung. © afp

Grouss Freed beim Fellaini a beim Lingard nom 1:0. © afp

CHANCE! An unmarked @superguidetti sends a header wide from 10 metres out. #UEL pic.twitter.com/ym7Mg4Nb2k — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 11. Mai 2017

De Jose Mourinho zitt mat senge "Red Devils" an d'Finale an. © afp

Heartbreak for @RCCelta, but what an incredible journey. You've done yourselves and your city proud! 👏👏👏 #UEL pic.twitter.com/Z9t7APKfJg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 11. Mai 2017

Lyon ass mat groussem Kampfgeescht eliminéiert. Grouss Enttäuschung beim Lacazette. © afp

Ajax salute their fans and celebrate reaching the #UELfinal! 🙌 pic.twitter.com/Ln5roohTWu — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 11. Mai 2017

Ajax ass mat enger berouegender 4:1 Victoire am Allersmatch an d'Partie gaangen. Lyon huet op mannst missen dräi Goaler schéisse fir nach weider ze kommen. An der zweeter Partie war et méi spannend. Manchester United hat am Allersmatch 1:0 bei Celta Vigo gewonnen. Ma och fir d'Spuenier sollt et am Old Trafford schwéier ginn.D'Gäscht aus Spuenien si motivéiert an de Match gestart. Se stoungen héich, sinn aggressiv an d'Zweekämpf gaangen an hunn d'Lach an der Defense gesicht. Se sollten awer keent fannen.An der 17. Minutt koum déi kal Dusch fir d'Spuenier. De Fellaini huet d'Englänner a Féierung bruecht. De jonke Rashford huet de Ball aus ronn 30 Meter an d'Mëtt geflankt op den zweete Potto, do stoung de Belsch genau richteg an huet just nach missen de Kapp dohinner halen.Nom Goal huet Celta Vigo e puer Minutte gebraucht fir sech vun dësem Schock ze erhuelen. Manchester huet sech weider e wéineg zeréck gehalen.Dëst huet och dozou bäigedroen, dass an der éischter Hallschent net méi esou vill geschitt ass. Wa vun engem Gefor ausgoung, da vun de Gäscht. Fir de Rescht hu béid Equippe sech gréisstendeels neutraliséiert.Esou ass et mat dëser 1:0 Féierung an d'Paus gaangen.Celta Vigo huet och nom Pausentéi erëm Vollgas ginn. Ma awer och an der zweeter Hallschent war déi éischt geféierlech Aktioun vun den Englänner. De Mkhitaryan huet ee stramme Schoss aus ronn 18 Meter ofginn, ma de Goalkipp vun de Gäscht konnt dës paréieren.An der 58. Minutt gouf et dunn eng richteg gutt Geleeënheet fir d'Spuenier. De Sisto huet am Strofraum de Ball zeréck geluecht op de Guidetti. Ma dem Schwed säi Schoss ass knapp laanscht de lénkse Potto gaangen.6 Minutten drop ass de Rashford no engem flotte Solo am Strofraum um Goalkipp hänke bliwwen.Eng Véierelstonn viru Schluss, war de Guidetti fräi zum Kappball komm, ma de Schwed huet dës riseg Chance leie gelooss.D'Spuenier konnt 5 Minutte viru Schluss ausgläichen. No enger Flank konnt de Roncaglia ausgläichen.Nëmmen 2 Minutten drop huet den Arbitter dunn zwou rout Kaarte gewisen, dëst nodeems et eng Rangelei gouf. De Bailly an de Roncaglia konnte fréizäiteg an d'Dusch goen.D'Spuenier konnten awer kee Goal méi schéissen, sou dass Manchester an der Finale steet no dësem Remis an der Victoire am Allersmatch.No enger grousser kämpferescher Leeschtung ass d'Erliefnis Europa eriwwer fir Celta Vigo. De Guidetti hat a leschter Sekonn den 2:1 nach um Fouss, ma de Ball ass dem Schwed iwwer d'Schlapp gerutscht. Dëse Goal wier fir d'Erreeche vun der Finale duergaangen.Lyon war vun Ufank u motivéiert a wollten de Match hei kontrolléieren, ma d'Hollänner wollte sech net de Fransousen hiert Spill opdränge loossen.D'Fransousen hunn an der Ufanksvéierlesstonn vill probéiert, ma déi éischt gutt Méiglechkeet geet op de Kont vun de Gäscht. No enger flotter Kombinatioun op der lénkser Säit, huet den Dolberg an der Mëtt de Ball net kontrolléiert kritt.25 Minutten huet et gedauert bis een éischte geféierlech Schoss vun de Fransouse koum. De Cornet war an d'Mëtt gezunn, ma säi Schoss gouf nach ofgefälscht.Aus dem Corner war näischt ginn, ma d'Konter Attack war richteg geféierlech. Nodeems d'Fransousen de Ball erausgekäppt haten, huet den Dolberg de Ball recuperéiert, huet eng flott Une-Deux mat sengem Co-Equipier gespillt, sou dass e sech eleng virum Goal presentéiere konnt. Hei am 1 géint 1 mam Goalkipp ass de 19 Joer jonke Stiermer ganz cool bliwwen an huet de Ball iwwer dem Lopes säi Fouss an de Goal geschoss. Elo huet Lyon scho 4 Goaler gebraucht.Ajax huet och nom Goal sech net zréck gehalen. Dëst sollt sech rächen an zwar kuerz virun der Paus, well do huet de Lacazette direkt zweemol zougeschloen. An der 45. Minutt an an der éischter Minutt vun der Nospillzäit konnt de Fransous fir seng Faarwen markéieren.Den éischte Goal konnt de Lacazette vum Eelefmeterpunkt aus schéissen. Den de Ligt koum am Strofraum ze spéit an huet de Lacazette geluecht.Nëmme wéineg Sekonnen drop, huet de Fransous fir d'zweet getraff. De Fekir huet de Ball schaarf op den zweete Potto gespillt, do stoung de Lacazette genau richteg an huet just missen de Fouss dohinner hale fir a Féierung ze goen.Mat dëser iwwerraschender Féierung ass et dunn an d'Kabinne gaangen.Dës zwee Goaler hunn de Fransouse Schwong ginn a Confiance, well déi haten an der Ufanksphase vun der zweeter Halschent richteg Feier. D'Fransousen hunn elo un ee Weiderkomme gegleeft.No an no huet Ajax awer erëm méi d'Iwwerhand konnten iwwerhuelen. Ma Lyon ass trotz allem ëmmer erëm zu gudde Chancë komm.Ronn 12 Minutte viru Schluss, huet de Van de Beek, no enger Pass vum Klaassen, de Ball op d'Lat geschoss.An der 80. Minutt konnt de Ghezzal no Flank vum Rybus markéieren. De Kappball vum Ghezzal gouf nach ofgefälscht an ass esou duerch d'Been vum Goalkipp an de Goal geflunn.Elo war et erëm spannend. Ee Goal huet de Fransouse gefeelt fir d'Verlängerung.Nëmmen zwou Minutten drop ass et nach méi batter fir d'Hollänner ginn, dëst well de Viergever seng zweet Giel krut an domat mat Giel-Rout vum Terrain huet miss goen.Lyon huet gekämpft ëm d'Verlängerung, et huet jo nëmme méi ee Goal gefeelt, ma e sollt net méi falen.Wéinst der 4:1 Victoire am Allersmatch, steet Ajax an der Finale vun der Europa League.D'Finale ass de 24. Mee zu Stockholm.