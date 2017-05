© pressphoto

De Virverkaf fänkt e Méindeg de 15. Mee un an dauert bis den 31. Mee.D'Footballsfrënn kënnen Ticketen zu Monnerech um Siège vun der Lëtzebuerger Vëlosfederatioun kafen. Dat moies vun 09.00-12.30 Auer a mëttes tëscht 14 an 18 Auer.D'Tickete kaschten 18 respektiv 55 Euro.D'Partie tëscht Holland a Lëtzebuerg gëtt de 9. Juni um 20.45 Auer am Stade de Kuip zu Rotterdam ugepaff.Vente à l’avanceMatch de qualification pour la C.M. de la FIFA – Russie 2018Pays-Bas – Luxembourg, le vendredi, le 9 juin 2017Stade de Kuip, Rotterdamcoup d’envoi 20.45 heuresMesdames, Messieurs,Nous vous prions de bien vouloir annoncer dans votre prochaine édition que la vente à l’avance en relation avec le match mentionné sous rubrique débutera le lundi 15 mai au siège de la FLF et prendra fin le mercredi 31 mai 2017.Heures d’ouverture :9:00 – 12:30 hrs et 14:00 – 18:00 hrsAdresse :Rue de LimpachL-3932 MondercangeTél : 488665-1MAASTRIBUNE BLOC KK: Prix d’entrée 55.- €WILLEM VAN HANEGEM TRIBUNE BLOC GG: Prix d’entrée 18.- €