Op der Europameeschterschaft an der Divisioun vun de klenge Länner an Island hunn d'Lëtzebuerger Volleyball-Hären hir Favoritteroll ënnerstrach.

A 4 Sätz, 25-15, 25-19, 22-25 an 25-12 hu sech d'Rout Léiwen géint Heem-Equipe duerchgesat.



Am fréie Samschdegowend, 19 Auer eiser Zäit, ass de pre-decisive Match géint den Dauerrival Zypern, deem sengersäits Nordirland am Optaktmatch kloer 3:0 dominéiert hat.



Virun zwee Joer zu Lëtzebuerg haten rout Léiwen Goldmedail gewonnen an déi wëllen si elo confirméieren.