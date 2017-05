Den Irfan Cekic konnt sech géint de Fejer-Konnerth duerchsetzen. © Yannick Zuidberg

De Gilles Michely konnt sech knapp géint den Dragos Olteanu behaapten. © Yannick Zuidberg

De Luka Mladenovic freet sech no senger Victoire géint de Mike Bast. © Yannick Zuidberg

Knapp war et och tëscht dem Eric Thillen an dem Christian Kill. © Yannick Zuidberg

Freed beim Irfan Cekic no senger zweeter Victoire. © Yannick Zuidberg

De Mike Bast konnt den Eric Thillen bezwéngen. © Yannick Zuidberg

De Lëtzebuerger Champion konnt dee leschten an decisive Match gewannen. © Yannick Zuidberg

Nodeems Diddeleng déi éischt Finale leschte Samschdeg mat 5:2 fir sech entscheede konnt, hunn déi Ettelbrécker haut misse reagéiere fir eng drëtt Finale ze erzwéngen. Béid Equippen si mat de nämmlechte Spiller ugetruede wéi an der éischter Finale.Am éischten Eenzel huet den Irfan Cekic vun Ettelbréck géint de Fejer-Konnerth missen untrieden. Den Ettelbrécker konnt sech lescht Woch an enger knapper Partie mat 3:2 duerchsetzen.Um Dësch niewendru stounge sech den Dragos Olteanu an de Gilles Michely géigeniwwer. Den Olteanu konnt sech an der 1. Finale schonns géint den Diddelenger behaapten.D'Etzella ass besser an de Match gestart. An den éischten zwee Eenzel, déi parallel gelaf sinn, konnte sech souwuel den Cekic ewéi och den Olteanu sech déi éischt Sätz sécheren.Ma de Michely huet sech am drëtte Saz zeréck gekämpft a konnt sech dëse mat 11:8 sécheren. Och den zweeten Diddelenger konnt op 1:2 verkierzen. A béide Partien konnten déi Diddelenger de Saz fir sech entscheeden, sou dass et allen zwee Eenzel an de 5. an entscheedende Saz gaangen ass.Hei war de Gilles Michely net méi ze halen, no puer flotte Bällwiessel konnt de Lëtzebuerger sech ma 5. Saz mat 11:8 duerchsetzen. Am aner Match allerdéngs konnt den Ettelbrécker am leschte Saz gewannen. Virun den nächsten zwee Eenzel stoung et 1:1.Uschléissend war et un de jonken Ettelbrécker fir net a Réckstand ze geroden. Den Eric Thillen huet géint de Christian Kill missen untrieden a niewendru war et d'Duell tëscht dem Lëtzebuerger Champion Luka Mladenovic an dem Mike Bast.De Lëtzebuerger Champion huet den éischt Saz iwwerraschender Weis missen ofgin, dëst ier hien dräi Sätz hannertenee gewanne konnt. De Mike Bast war zu kengem Moment de méi schlechte Spiller, um Enn huet net vill gefeelt.Den Eric Thillen huet an enger ganz spannender Partie sech misse mat 2:3 géint de Kill geschloe ginn. Den Ettelbrécker war am leschte Saz nach 5:3 a Féierung ewéi dem jonke Spiller d'Loft ausgaangen ass. Um Enn wënnt de Christian Kill dëse Saz mat 11:5 an domat och de Match.Zur Paus stoung et also 2:2 an enger spannender Finale.No der Paus, sinn déi zwee Gewënner aus den éischten zwee Eenzel openee getraff. Hei war et den Ettelbrécker Cekic, deen direkt Vollgas ginn huet an den éischte Saz kloer mat 11:5 fir sech entscheede konnt. Um aner Dësch konnt den Olteanu den éischte Saz géint de fréieren Däitsche Nationalspiller Fejer-Konnerth gewannen.Och den zweete Saz konnt den Cekic am Schnellduerchlaf gewannen. De Spiller vum DT Etzella war vill méi aggressiv, huet fréi ugegraff an huet sou de fréiere Landesmeeschter aus dem Konzept bruecht an zu Feeler gezwongen. Ma am zweete Match war et ee gutt Stéck méi spannend. Dëst well de Fejer-Konnerth den zweete Saz fir sech entscheede konnt. Den Däitschen huet sech besser konnten op den Olteanu astellen.Den Cekic huet och am drëtte Saz d'Iwwerhand behalen. Hie konnt dëse Saz mat 11:8 gewannen. Domat stoung et 3:2 fir d'Etzella.Zu där Zäit ass um Dësch niewendrun nach gespillt ginn. De Match tëscht den zwee bescht placéierte Spiller a Lëtzebuerg war richteg gutt unzekucken. Vill laang Bällwiessel a vill flott Schléi, gemëscht mat grousser Spannung, hunn de Match gepräägt. Spannend war och den drëtte Saz, deen den Diddelenger mat 12:10 gewanne konnt. Ma dëst huet den Olteanu net aus dem Konzept bruecht. Am véierte Saz huet de Spiller vun Ettelbréck konzentréiert weider gespillt an huet een ëmkämpfte Saz mat 12 op 10 gewonnen.Ewéi den Diddelenger am Entscheedungssaz dräi Punkten hannerteneen huet missen ofginn, huet den Däitschen een Time-Out geholl. Dëst huet Wierkung gewisen, well hie konnt am Saz no Punkten erëm ausgläichen. Dunn huet awer och den Olteanu eng Reaktioun gewisen. No engem laange Ballwiessel deen un den Olteanu gaange war, war dëse net méi ze bremsen a konnt op 4:2 fir d'Lokalequipe stellen.Elo haten déi zwee jonk Ettelbrécker et an der Hand. Ee vu béiden huet misse gewanne fir eng drëtt an decisive Finale ze erzwéngen. Den Eric Thillen krut seng Chance géint de Mike Bast an um zweeten Dësch huet de Christian Kill et mam Lëtzebuerger Champion ze di kritt.Et huet gutt ausgesinn fir d'Lokalequipe, well och wann den Eric Thillen säin éischte Saz mat 11:6 ofginn huet, war et de Luka Mladenovic um zweeten Dësch, deen a Féierung gaangen ass an de Sätz. De Christian Kill ass géint de nationale Champion net richteg an de Match komm an huet sech mam Ettelbrécker senger Spillweis immens schwéier gedoen.Och am zweete Saz hat den Thillen keng ze gutt géint de Mike Bast. Da koum nach dobäi, dass de Kill endlech un d'Rulle komm ass a sech ee flotte Saz um Enn mat 11:8 séchere konnt.Den Thillen konnt op 2:1 verkierzen, an de Luka Mladenovic, konnt obwuel hien de ganze Saz hanne war, sech am drëtte Saz duerchsetzen. Dem Lëtzebuerger Champion an der Etzella huet nëmme méi ee Saz gefeelt.Ma den Diddelenger huet de Match net sou séier aus der Hand ginn. De Kill huet sech ëmgestallt am véierte Saz a konnt dëse kloer fir sech entscheeden. Domat ass et an de 5. Saz gaangen. Während dem huet de Mike Bast sech géint den Eric Thillen mat 3:1 duerchgesat an op 3:4 aus Siicht vun den Diddelenger verkierzt.Am 5. Saz war et ganz spannend tëscht deenen zwee Spiller. Ma de Christian Kill hat eng kleng Avance vun 2 Punkten. Ma dëse Virsprong sollt net duergoen. De Mladenovic huet d'Nerve behalen a mat 3:2 gewonnen.Olteanu - Michely(11:8 ; 11:6 ; 8:11 ; 9:11 ; 8:11)Cekic - Fejer-Konnerth(11:7 ; 13:11; 5:11 ; 8:11 ; 11:8)Thillen - Kill(11:9 ; 8:11 ; 11:7 ; 6:11 ; 5:11)Mladenovic - Bast(8:11 ; 11:6 ; 12:10 ; 12:10)Cekic - Michely(11:5 ; 11:6 ; 11:8)Olteanu - Fejer-Konnerth(11:9 ; 6:11 ; 10:12 ; 12:10 ; 11:5)Thillen - Bast(6:11 ; 3:11 ; 12:10 ; 6:11)Mladenovic - Kill(11:5 ; 8:11 ; 11:9 ; 5:11 ; 11:8)