Am Titelgrupp bei den Hären wannen d'Red Boys 36-31 géint Péiteng, Käerjeng klappt de Champion HB Esch 37-26 an Bierchem wënnt 28-25 géint den HBD.

Sport: Am meeschte gelies

1. HB Esch 42 282 231 51 9 2. Red Boys 36 272 276 -4 9 3. Bierchem 35.5 275 256 19 9 4. HB Diddeleng 35.5 274 265 9 9 5. Käerjeng 35 293 282 11 9 6. Péiteng 20 222 308 -86 9

D'Tabell virum leschte Spilldag an der Iwwersiicht:Um 10. a leschte Spilldag trëfft Käerjeng op d'Red Boys, Péiteng huet Bierchem op Besuch an den HB Esch spillt géint den HB Diddeleng.Eisen Informatiounen no mussen sech déi Schëfflenger Hären fir déi nei Saison en neien Trainer sichen. De Pascal Schuster soll sengem Veräin matgedeelt hunn dat hien dann net méi zur Verfügung steet.Den Diddelenger Trainer Nicolas Malesevic trainéiert ab nächster Saison nëmmen nach d'Hären, awer net méi Dammen.