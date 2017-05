© Pit Heinz

Diddeleng krut Besuch vun der Fola an domat war d'Spëtzepositioun a Gefor. Ma Déifferdeng hat nach net gewonnen zu Mondorf. Och am Ofstigskampf war et interessant.Ee richtege Favorit konnt een hei net erkenne virum Match. Ma d'Gäscht vun der Fola hunn den Tabellenéischten äiskal erwëscht. De Bensi konnt no nëmme 7 Minutten den 1:0 markéieren. Dëst no enger flotter Flank vum Kirch, déi genau um Kapp vum Lëtzebuerger Nationalspiller gelant ass.Ma den F91 wollt sech hei net sou séier geschloe ginn. Nëmme 7 Minutte méi spéit konnte si duerch de Stolz egaliséieren. De Prempeh huet ee flotte Ball an d'Spëtzt gespillt, de Stolz huet dee wonnerbar ugeholl an aus ronn 15 Meter an de Goal geschoss.Den F91 konnt souguer nach duerch een Eelefmeter vum Turpel a Féierung goen. Zur Paus stoung et 2:1 fir déi Diddelenger.An der zweeter Hallschent ass et du richteg batter gi fir d'Fola. Den F91 huet gemaach wat se wollten. Den Da Cruz huet no engem Corner getraff. Den da Mota huet de 4:1 konnte markéieren. Dëst war vläicht dee leschte Goal vum Lëtzebuerger am Dress vum F91. Kuerz duerno konnt de Mario Pokar souguer nach op 5:1 erhéijen.D'Fola huet nach een Eiergoal geschoss duerch de Camerling an der 88. Minutt.Den RM Hamm konnt nodeems Nidderkuer d'Ufanksvéierlstonn dominéiert huet, iwwerraschend a Féierung goen. De Cabral krut eng Pass vum da Veiga an huet de Ball an de Goal geschoss.Nidderkuer huet misse reagéieren. Den Olivier Thill konnt vum Punkt ausgläichen.An der zweeter Hallschent huet sech dunn awer d'Klass vun Nidderkuer duerchgesat. De Watzka konnt Nidderkuer nees a Féierung bréngen, éier de Laurent mat zwee perséinlech Goaler de Match entscheet huet.Zu Stroossen hunn d'Spectateuren ee schwaache Match gesinn, mat wéineg Goalchancen a vill Feeler bei béiden Equippen.Verwonnerlech, dass Stroossen awer a Féierung konnt goen. Den Edis Agovic huet duerch ee wonnerschéine Goal op Virlag vu sengem Brudder Denis Agovic, den 1:0 konnte markéieren.Soss ass net vill an der éischter Hallschent geschitt.No der Paus konnt de Jager op 2:0 erhéijen. Dëst huet de Gäscht net esou geschmaacht an de Cisse huet op 2:1 verkierzt.Ma elo waren déi Stroossener besser a fest entschloss dëse Match fir sech ze entscheeden.Esou war et erëm de Jager dee mat sengem zweete Goal d'Entscheedung erbäi gefouert huet.An dëser Partie war ganz kloer Ofstigskampf ugesot. Béid Equippen wollten onbedéngt gewannen. Dem entspriechend nervös hunn och béid Equippen ugefaangen.Rëmeleng ass a Féierung gaangen. Den Diallo konnt no nëmme 5 Minutten den 1:0 markéieren. De Stiermer gouf vum Mokrani bedéngt.Ma déi Käerjenger konnten 20 Minutte méi spéit ausgläichen. De Cassa huet eng Pass op den Dublin gespillt, dee kee Problem hat de Ball am Goal ënnerzebréngen.Kuerz virun der Paus, huet de Cabral den Hess am Strofraum gefoult an den Arbitter huet op de Punkt gewisen. De Bourgeois huet sech dës Chance net entgoe gelooss a konnt op 2:1 fir d'Lokalequipe stellen.Nëmmen 2 Minutten no der Paus krut de Käerjenger Barbosa déi giel rout Kaart gewisen. Dëst ass de Rëmelenger natierlech entgéint komm, well déi konnten duerch den Diallo ausgläichen.Ma de Wëlle war nach do bei de Käerjenger. Den Alunni huet d'Lokalequipe nees a Féierung bruecht.Rëmeleng huet weider gekämpft a konnten och duerch de Cabral kuerz viru Schluss nees ausgläichen.Ma heiansdo geet et ganz komesch am Football. An der 3. Minutt vun der Nospillzäit konnt den Hess op 4:3 stellen.Déifferdeng war kloer favoriséiert an dësem Match a sou si si och opgetrueden. Den Hamzaoui huet no nëmme 7 Minutte konnten d'Féierung erzielen. Bis zur Paus ass näischt méi geschitt, och wann Déifferdeng kloer dominéiert huet.No der Paus, huet den Tabellenzweeten du konnten eng Entscheedung erbäi féieren. Den Er Rafik konnt an der 71. an an der 83. Minutt den 2:0 an den 3:0 fir d'Gäscht markéieren.Den éischt Goal no enger flotter Flank vum Rodrigues mam Kapp an den zweete Goal stoung hien einfach richteg am Strofraum, ewéi Mondorf de Ball net eraus krut.Rouspert ass gutt an de Match gestart a konnt fréi duerch de Kasel a Féierung goen.Ewéi de Karapetian no 12 Minutten vum Punkt op 2:0 erhéije konnt, huet ee sech geduecht dat géing haut eng ganz kloer Saach gi fir déi Rousperter.Mat dëser Féierung ass et an d'Paus gaangen. Do huet de Stater Trainer wuel déi richteg Wierder fonnt, well de Racing ass staark zréck komm.De Jahier konnt no der Paus verkierzen. De Buteur konnt vum Eelefmeterpunkt treffen.An der 73. Minutt konnt de Shala ausgläichen, ier de Karapetian eng Minutt drop den 3:2 geschoss huet a Rouspert erëm a Féierung bruecht huet.Ma déi Kéier koum och d'Reaktioun vum Racing direkt. De Jahier huet 2 Minutten nom Karapetian sengem Féierungstreffer, den Ausgläich erëm konnten erzielen.Ma Rouspert wollt dat net op sech setze loossen an et war alt erëm eng Kéier de Karapetian, deen d'Féierung markéiere konnt.Jeunesse Esch - Kanech (19.00 Auer)