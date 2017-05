© Archivfoto

E Sonndeg de Moien ass de Garry Assel eng Preparatiounscourse fir deen éischte grousse Rendez-vous zu Annecy gelaf, do ass dann d'MaxiRace iwwer 83 Kilometer.An der Lorraine, méi genee zu Blénod-lès-Pont-à-Mousson (tëscht Metz an Nanzeg geleeën), stoung en Trail um Programm mat 800 positiven Héichtemeter. Et goung iwwer 27 km op engem technesche Parcours, deen duerch de Ree richteg glat war.De Garry Assel ass de Kilometer an der Moyenne ënner 4 Minutte gelaf a konnt en neie Streckerekord opstellen - obschonn deen ale Rekord zejoert op dréchenem Terrain gelaf gi war.De Lëtzebuerger huet 1:54:15 gebraucht, de viregte Rekord louch bei 1:58:44.Nom HardAisne'Trail zu Durbuy am Abrëll ass dat hei ewell déi zweet Victoire vum Garry Assel dëst Joer.