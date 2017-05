Lénks den Omar Er Rafik, riets den Dan da Mota. © Val Wagner

Den Omar Er Rafik huet sech entschloss, no 6 Joer bei Déifferdeng 03 en neit Kapitel opzeschloen. De Buteur wiesselt fir 3 Joer bei den Haaptkonkurrent, den F91 Diddeleng.Den Er Rafik konnt an 187 Matcher fir Déifferdeng 117 Goaler markéieren.Och den Dan da Mota huet säi Wiessel bei de Racing confirméiert. De Lëtzebuerger verléisst no 9 Joer den F91 an ënnerschreift e Kontrakt vu 5 Joer bei de Stater.Beim FC Déifferdeng huet den Nicolas Perez, e franséische Stiermer vu 26 Joer, fir 2 Joer ënnerschriwwen. Hie soll den Er Rafik ersetzen.Bei Munneref krut nieft dem Patrick Worré och den Alex Semedo Äddi a Merci gesot. De Semedo wiesselt op de Racing.