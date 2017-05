De Falcao konnt um Sonndeg zwee mol markéieren. © afp

A Frankräich konnt Monaco mat enger Victoire alles kloer maachen a fir déi 8. Kéier de Championstitel feieren, sou lang Paräis net gewanne sollt. An Italien war et d'Juve déi d'Chance hat sech den 33. Titel ze sécheren.Déi jonk Monegasse sinn als Favorit an dës Partie gaangen. Monaco ass och gewinnt offensiv gestart.Sou konnt d'Equipe vum Trainer Leonardo Jardim no nëmme 6 Minutten a Féierung goen. De Lemar huet ee Ball vun der lénkser Säit an d'Mëtt geflankt. Do stoung de kappballstaarke Falcao ganz eleng. De Kolumbianer huet de Ball aus kuerzer Distanz ouni Problem an de Goal gekäppt.Monaco huet nom Goal e bëssen Tempo erausgeholl, sou dass Lille sech eng bis zwou klenger Chancë konnt erausspillen. Ma Monaco stoung hanne gutt an huet de Match zum gréissten Deel kontrolléiert.Kuerz virun der Paus koum Monaco dem Titel dunn nach ee Stéck méi no. Den Mbappe krut de Ball am Strofraum, de jonke Fransous huet ee Verteideger stoe gelooss an hat de Bléck fir de fräie Bernardo Silva an der Mëtt, dee just de Fouss huet missen dohin hale fir seng Faarwe mat 2:0 a Féierung ze bréngen.Mat dësem Avantage vun zwee Goaler ass et dunn an d'Paus gaangen.Béid Equippe sinn onverännert aus der Paus komm. Monaco huet dësen Avantage vun 2 Goaler elo nach just 45 Minutte missen hale fir de Championstitel feieren ze kënne. Monaco huet déi zweet Hallschent roueg ugefaangen an de Ball gutt lafe gelooss.Ma se waren awer net manner effektiv. An der 69. Minutt konnt Monaco den drëtte Goal vum Owend markéieren. Dobäi kënnt, dass et ee richteg schéin erausgespillte Goal war. DeFalcao konnt de Ball an de Goal schéissen.1 Minutt viru Schluss huet Lille nach ee Selbstgoal geschoss a Persoun vum Junior Alonso. Domat stoung et 4:0.Op Grond vun der 5:0 Victoire vu Paräis zu Saint-Etienne, ass Monaco theoretesch gesinn nach net Champion. Ma d'Monegassen hunn 3 Punkten Avance op Paräis, déi nëmme méi ee Match ze spillen hunn. Monaco dogéint huet nach zwee Matcher. Dobäi kënnt nach ee vill bessert Goalverhältnis. E Mëttwoch kënnen si et dann ganz offiziell maache, wann se zu Saint-Etienne gläich spillen oder gewannen. Falls se do géinge verléieren, mussen se de leschte Spilldag géint Nanzeg alles ginn a sech mannst ee Punkt sécheren, falls Paräis am Goalverhältnis nach eemol géing erukommen. Dat ass allerdéngs relativ onwahrscheinlech, well Monaco hiert Goalverhältnis ëm 17 Goaler besser ass ewéi dat vu Paräis.Juventus krut et mat engem schwéiere Géigner ze dinn. Si hu misse beim Tabellenzweete vu Roum untrieden. D'Lokalequipe huet natierlech alles probéiert fir der Juventus dëse Titelgewënn nach ze enträissen.Roum huet de Match och gutt ugefaangen. D'Equipe aus der italienescher Haaptstad hu vun Ufank un de Ball gutt rotéiere gelooss an hu vill Drock gemaach.Ma et war awer d'Juventus, déi no 21 Minutten a Féierung gaange sinn. De Goal ass ausgaange vun enger wonnerschéiner Pass iwwer d'Defense, genau an de Fouss vum Higuain, deen de Ball eriwwer geluecht huet op de Lemina, deen de Ball just nach iwwer d'Linn huet missen drécken.Roum war elo gefuerdert a si hu reagéiert. No engem Corner konnt de Buffon ee stramme Kappball halen, den Italiener huet de Ball no vir konnten ofpralle loossen, ma de Kapitän vun der AS Roum, den De Rossi stoung genau richteg. Den éischte Noschoss vum De Rossi konnt de Buffon nach halen, ma beim zweete Noschoss war och fir hien näischt méi ze maachen.Mat dësem Stand goufen och d'Säite gewiesselt.An der zweeter Hallschent ass Roum erëm motivéiert aus der Kabinn komm. Dëst gouf an der 56. Minutt belount.No engem Ballverloscht vun der Juve an der Offensiv, konnt Roum de Ball recuperéieren an dunn ass et séier gaangen. De Nainggolan huet den El Shaarawy am Strofraum ugespillt. Dësen huet Roum mat engem wonnerschéine Flaachschoss mat 2:1 a Féierung bruecht.Dëse Goal huet Roum Confiance ginn an déi waren elo richteg gutt ënnerwee. Nëmme 9 Minutten drop, huet de Nainggolan, dee beim Goal virdrun nach déi entscheedend Pass gemaach hat, dës Kéier als Buteur agéiert. De Belsch huet eng Pass vum Salah äiskal verwäert. Zu dësem Moment war et eng verdéngten 3:1 Féierung fir d'Lokalequipe.Bis zum Schluss vum Match hu béid Equippen nach hir Chancë gehat, ma keng konnt sech méi entscheedend an Aktioun setzen. Bei nach 2 Matcher déi iwwereg bleiwe fir dës Saison, huet d'Juventus duerch dës Néierlag géint den direkte Konkurrent elo nëmme méi véier Punkten Avance. D'Juve muss an de leschten zwee Matcher also nach op mannst ee gewannen, fir sécher Champion ze ginn.