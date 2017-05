Diddeleng huet um Sonndeg kuerze Prozess mat der Fola gemaach an huet et elo géint Kanech an der Hand. © Bob Leven

Nei Veräiner fir Er Rafik an Da Mota: Rep. Franky Hippert



D'Spëtzepartie, wou sech d'Equipe aus der Forge du Sud um Sonndeg 5:2 géint d'Fola duerchgesat huet, war eng éischt Finale, déi Diddeleng gewonnen huet. Elo gëllt et um leschte Spilldag nach zu Kanech déi 3 Punkten ze kréien, soss kéint et awer nach déi éischte Kéier ginn, wou sech den FC Déifferdeng 03 d'Meeschterkroun opdeet ...

Goal - de ganze Match: F91-Fola (14.05.2017) Hei d'Spëtzepartie vum zweetleschte Spilldag am Replay. Den F91 konnt sech um Enn mat 5:2 duerchsetzen.

Kanech kléngt elo net spektakulär. Kanech brauch awer och nach all Punkt, fir dran ze bleiwen. Virun allem huet den F91 awer nach ni zu Kanech gewonnen. Dat weess och den Diddelenger Trainer Dino Toppmöller. Hie seet awer, datt Statistiken hien net weider interesséieren an datt et ëmmer eng éischte Kéier gëtt ...Direkt nom Match géint d'Fola huet de President vum F91 Romain Schumacher en oppent Geheimnis gelëft. Den Omar Er Rafik, beschte Buteur an der BGL Ligue bis elo, wiesselt d'nächst Saison vun Déifferdeng op Diddeleng. D'Fro, déi sech natierlech stellt, ass, ob een sech domat wollt stäerken oder "de grousse Géigner FCD03" schwächen ... Den F91-President wëll sech awer net op "de grousse Géigner FCD03" fokusséieren, et géif vill gutt Equippe ginn an den Er Rafik géif gutt an d'Equipe vun Diddeleng passen. Et géif op alle Fall hei net ëm de Rival goen ...Dann huet de Romain Schumacher och nach confirméiert, datt den F91 säi beléiftste Spiller, den Dan da Mota, no 9 Joer, zeie léisst. Et géif een dat bedaueren, well den da Mota hätt eng fantastesch Carrière zu Diddeleng gemaach, ma et kéint een awer och verstoen, datt hien nach eng aner Experienz maache wéilt.Den Dan da Mota huet e Kontrakt vun 5 Joer mat enger Optioun op e 6. beim Racing ënnerschriwwen.Lo steet virun allem nach de Goalkeep a Kapitän Jonathon Joubert besonnesch an der Gonscht vum Public, deen am Stade Jos Nosbaum awer ëmmer méi ofgeholl huet. Vläicht spillt sech den Omar Er Rafik, deen e Kontrakt vun 3 Joer beim F91 krut, jo dann an d'Häerzer vun den Diddelenger Supporter.