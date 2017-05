Aus dem nationale Basket kënnt d'Nouvelle, datt de Christopher Jones eng Auszäit hëlt an déi nächst Saison net wäert fir den T71 Diddeleng ufänken.

Sport: Am meeschte gelies

© Pressphoto.rtl.lu

Dëst huet de Club um Méindeg offiziell matgedeelt.

Et géif net feststoe wéini dem Jones säi Retour wäert sinn, heescht et nach am Communiqué.