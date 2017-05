© Screenshot Video: Katrin Meyer / Team-Managerin Arminia Bielefeld

Et war eng Motivatiounsried, wéi ee se aus villen amerikanesche Sportfilmer kennt. A genau wéi an deenen, gouf et, op d'mannst emol um Sonndeg fir Arminia Bielefeld en Happyend. Elo hu si et selwer an der Hand, fir um leschte Spilldag an der zweeter Bundesliga ze bleiwen.

Am Interview mam Westfalen-Blatt sot de Jeff Saibene, datt d'Usproch esou ofgeschwat wier. De Carsten Rump hätt, wat Motivatiounsrede betrëfft, e risegt Potential.