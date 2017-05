De fréiere Veräin vum Lëtzebuerger Nationalspiller Aurélien Joachim, White Star, huet nämlech eng Plainte gemaach, an denoncéiert souwuel dem Aurélien Joachim wéi och dem Mike Vanhamel hiren Transfert bei Lierse.Wéi et heescht wier géint d'Reegele verstouss ginn.Déi zwee Spiller waren am Summer 2016 vum White Star op Lierse gewiesselt.Dës Woch elo, dat kéint nach en Dënschdeg oder e Mëttwoch de Fall sinn, soll d'Appell-Kommissioun vum belsche Verband hiert Uerteel bekannt ginn. Dat mellt um Dënschdeg de Moien d'RTBF.Am schlëmmste Fall kéint Lierse dann all d'Punkten aus deene Matcher ofgezu kréien, während deenen déi zwee Spiller am Asaz waren.D'Konsequenze wieren dramatesch. Dee Moment wier nämlech dee forcéierten Ofstig an déi drëtt Divisioun net méi ze evitéieren.D'Uerteel dierft och den Tim Hall intresséieren. Deen 19 Joer alen Nationalspiller wiesselt nämlech déi nächst Saison vun Elversberg op Lierse.