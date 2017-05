Eugénie Bouchard fir d‘3. Kéier op der Kockelscheier (16.05.2017) D'Kanadierin a fréier Nummer 5 op der Welt ass déi éischt Spillerin, déi offiziell fir den Tournoi op der Kockelscheier confirméiert gouf.

Et si wuel nach 5 Méint bis bei den internationalen Tennis-Rendez-vous fir Dammen op der Kockelscheier, ma den éischten grousse Numm aus dem Haapttableau gouf en Dënschdeg den Owend annoncéiert. D'Eugénie Bouchard, aktuell Nummer 52 op der Welt, kënnt no 2013 an 2016 fir d'3. Kéier op d'Kockelscheier.

D'Eugénie Bouchard huet mat hiren 23 Joer sportlech scho vill erreecht, stoung am Oktober 2014 am WTA-Ranking op der 5. Plaz, ma ass duerno awer wäit zeréckgefall. Den Ament weist der Kanadierin hir Formkurv nees no uewen, wat si um WTA-Tournoi zu Madrid mat hirer Victoire géint d'Maria Sharapova am 2. Tour ënnerstrach huet. D'Eugénie Bouchard ass ouni Zweifel e Gewënn fir den Tournoi op der Kockelscheier.

Mat WTA-Media kritt den internationalen Dammentournoi e neie Broadcastpartner, deen 660 Millioune Stéit an 170 Länner erreecht.

Den Tournoi op der Kockelscheier ass bekanntlech nach déi nächst 4 Joer assuréiert. Intressant gëtt awer 2019, wou d'Tournoien nei evoluéiert ginn a d'Kockelscheier an deem Kontext d'Champion's League viséiert.

Den Ament steet awer mol d'2017er Editioun am Mëttelpunkt, mat als eng vun den Haaptattraktiounen d'Eugénie Bouchard.



© Nico Conrad / RTL Sport



Let's make it happen: Tennisfederatioun als Partner vum Nationbranding



En Dënschdeg gouf och d'Partenariat tëscht der Lëtzebuerger Tennisfederatioun an dem Nation Branding ënnerschriwwen. Souwuel d'Davis Cup, wéi och d'Fed Cup Team, wäerten an Zukunft mam LUXEMBOURG optrieden a mat dofir Suergen, dat positiivt Bild vu Lëtzebuerg dobaussen an der Tenniswelt ze vermëttelen. Nieft de bekannten Nationalteams wäerten och all aner offiziell Sélektioune vun der FLT am Jugend a Seniorsberäich aktiv um Nation Branding deelhuelen. "D'FLT ass frou, dass all d'FLT-Spiller a Spillerinnen, déi eist Land op offizielle Kompetitioune vertrieden, den X no baussen droen an esou zu engem positive Bild vun eisem Land kënne bäidroen", sou hire President Claude Lamberty.