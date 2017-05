© Lynn Kayser / RTL.lu

Déi 17. Editioun vun de Spiller vun de klenge Länner ass vum 29. Mee bis den 3. Juni zu San Marino.Mat 152 Sportler huet Lëtzebuerg nees eng ganz grouss Delegatioun. D'Sportler a Sportlerinne wäerten och dëst Joer nees eng sëlleche Medaille mat op Lëtzebuerg bréngen.Virun 2 Joer an Island gouf et alles an allem 34 Goldmedailen an am Medaillespijel ass eng 2. Plaz fir de Grand-Duché erausgesprongen. Donieft gouf et 22 mol Sëlwer a 24 mol Bronz. Nëmmen d'Islänner ware besser, si hunn 115 Medaille gesammelt.