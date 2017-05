© afp

28' @KMbappe est impliqué dans 15 buts lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 : 12 buts et 3 passes décisives ! (1-0) #ASMASSE pic.twitter.com/JkrGcKV3qo — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 17. Mai 2017

De jonken Mbappe war um Mëttwoch entscheedend bedeelegt un der Victoire. © afp

Monaco huet minimum ee Punkt gebraucht fir de Championstitel ze gewannen. Saint-Etienne huet leschte Sonndeg eng 5:0 Defaite géint Paräis missen hinhuelen. Monaco konnt eng 4:0 Victoire feieren um Weekend. Den 8. Titel an der Veräinsgeschicht war elo ganz no fir d'Monegassen.Déi jonk Equipe aus Monaco ass kloer favoriséiert an de Match gaangen. Monaco ass offensiv an de Match gestart an huet de Match vun Ufank un dominéiert. Den Tabellenéischten huet sech an der Ufanksvéierelsstonn awer schwéier gedoen zu geféierlechen Aktiounen ze kommen.An der 19. Minutt huet et am Goal vun de Gäscht gerabbelt. D'Equipe vum Trainer Leonardo Jardim konnt ee Ball am Mëttelfeld recuperéieren. Dunn ass et séier gaangen, de Falcao huet eng flott Pass an de Laf vum Mbappe gespillt. Dëse konnt sech eleng virum Goal presentéieren, ass laanscht de Goalkipp gelaf an huet de Ball an den eidele Goal geschoss.No ronn enger hallwer Stonn, war et eng flott Eenzelaktioun vum Mbappe, deen zwee Verteideger stoe gelooss huet an de Ball flaach an d'Mëtt gespillt huet. Do stoung de Falcao, ma säi Schoss gouf geblockt.Mat dësem 1:0 Avantage ass et an d'Paus gaangen.Och no der Paus huet Monaco net nogelooss. D'Monegassen hu weider engagéiert no vir gespillt. Ma Saint-Etienne stoung relativ kompakt an der Defense an d'Gäscht konnten op Konter spillen.An der 73. Minutt hat de Germain d'Virentscheedung um Fouss. No enger flotter Une-Deux steet de Stiermer virum eidele Goal, ma säi Schoss geet laanscht de Goal. Déck Chance fir Monaco.An der 2. Minutt vun der Nospillzäit huet Monaco dunn alles kloer gemaach. No engem Ballverloscht ass Monaco ee Konter gelaf an de Lemar hat d'Iwwersiicht, huet de Ball op de Germain gespillt an déi Kéier huet de Buteur de Goal getraff an op 2:0 gestallt.Monaco ass domat eng 8. Kéier franséische Champion. Domat hu se de grousse Konkurrent vu Paräis a Schach gehalen.