Per la prima volta, da quando è alla Juve, #AlexSandro ha fornito due assist nella stessa partita. pic.twitter.com/lNd0OXLNdj — JuventusFC (@juventusfc) 17. Mai 2017

D'Juve war als Tabellenéischten de Favorit an dëser Partie. Ma um Weekend huet d'Equipe vun Turin scho géint déi aner Equipe vu Roum, den AS Roum verluer. An och Lazio Roum ass keen einfache Géigner.An der Finale, war den Tabellenéischten aus der Serie A de Favorit, ma an enger Finale ass alles méiglech.De Match huet mat vill Tempo op béide Säiten ugefaangen. Lazio huet sech net verstoppt, ma déi éischt hallef Stonn hätt net besser kënne lafe fir d'Juve.No 12 Minutten huet den Alex Sandro de Ball vun der lénkser Säit an d'Mëtt bruecht, um zweete Potto stoung den Dani Alves, deen direkt ofgeschloss huet a per Opsetzer den 1:0 markéiere konnt. Ee flotte Goal vun der Spëtzenequipe aus Italien.Ee Corner huet fir den 2:0 gesuergt. De Ball ass um éischte Potto nach just laanscht den Alex Sandro geflunn, mee an der Mëtt huet de Bonucci gelauert an op 2:0 erhéicht.Lazio ass motivéiert aus de Kabinne komm. D'Equipe aus der Haaptstad huet direkt vill Drock gemaach.No Ronn enger Stonn, war d'Chance do fir Lazio. No enger Flank koum den Immobile mam Kapp un de Ball, ma den Neto huet mat engem super Reflex de Ball konnte paréieren.D'Juve huet doropshi reagéiert. D'Equipe vun Turin wollt dëse Match net aus der Hand ginn.Den Higuain hat eng Véierelsstonn viru Schluss nach eng Chance. Ma dem Argentinier säi Schoss gouf geblockt.D'Juve konnt de Virsprong bis zum Schluss verteidegen a gewënnt domat d'Coppa Italia déi drëtt Kéier hannerteneen a fir déi 12. Kéier an der Veräinsgeschicht.