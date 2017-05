Dëse Sonndeg gëtt déi 3. an decisiv Finale tëscht Ettelbréck an Diddeleng zu Ettelbréck gespillt. RTL.lu wéist de Match vun den Hären am Livestream.

Hei fannt Dir de Livestream vu 15.00 Auer un.



D'Finale ëm de Meeschtertitel am Dëschtennis gëtt am Modus Best-of-three gespillt.



Nodeems Diddeleng déi éischt Finale mat 5:2 fir sech entscheede konnt, hunn déi Ettelbrécker misse reagéieren. An enger ganz spannender zweeter Finale huet Ettelbrécker sech géint Diddeleng um Enn 5-3 duerchgesat an huet domadder eng drëtt Finale erzwongen.