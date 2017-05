© pressphoto

Bléck op d'JPEE zu San Marino / Reportage Jeff Kettenemeyer



Vum 29. Mee bis den 3. Juni sinn d'Spiller vun de klenge Länner zu San Marino.E Mëttwoch den Owend war déi traditionell Presentatioun vun de Sportler an do konnt ee virun allem Euphorie ma awer och Optimismus spieren.

Een dee schonns méi dacks op de Spiller vun de klenge Länner dobäi war, ass den Alwin de Prins.

De fréieren Schwëmmer ass an Tëschenzäit vum Sportler zum Offizielle ginn. Fir den Alwin de Prins ginn et zu San Marino déi zweet Spiller als Chef de Mission, fir hien ass et awer eng méi agreabel a roueg Situatioun, wéi nach virun zwee Joer an Island. D'Opreegung wär dës Kéier eng aner, well hie mëttlerweil weess, wat ob en duer kënnt, sou den Alwin de Prins.



Den Alwin de Prins a seng ganz Equipe haten an de leschte Méint vill ze schaffen, ier den eigentleche sportlechen Deel ugeet. Am Virfeld waren dat virun allem administrativ Preparatiounen dozou gehéiert, datt d'Sélektioune korrekt gemaach gi sinn, de Kontakt mam Organisateur, d'Organisatioun vum Hotel an datt een d'Gegebenheeten op der Plaz kennt.



Ee grousse Virdeel ass och, datt d'Lëtzebuerger als eenzegt Land an engem eenzegen Hotel ënnerbruecht sinn, virun allem organisatoresch an och a punkto Zesummenhalt spillt dat der COSL-Formatioun zolidd an d'Kaarten.



Mat 152 Sportler huet Lëtzebuerg déi gréissten Delegatioun vun alle Länner déi zu San Marino mat dobäi sinn.



Ziel ass mat Sécherheet sou vill Medaillë wéi nëmme méiglech ze wannen, awer net nëmmen, sou den Alwin de Prins. Dat wichtegst ass fir de Chef de Mission, datt jonk a manner erfuere Sportler eng Bühn kréien fir sech ze weisen, gutt Leeschtungen ze bréngen an sech duerch déi grouss Equipe kënnen ze motivéieren.



Virun zwee Joer waren nëmmen d'Islänner am Medaillespijel besser wéi d'Lëtzebuerger.



E Mëttwoch den Owend war déi offiziell Presentatioun vun der Lëtzebuerger Delegatioun. Hei nach emol den Artikel:



