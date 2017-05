Virum leschte Spilldag de Weekend komme mat Diddeleng an Déifferdeng nach zwou Equippe fir de Championstitel a Fro, an och ënnenof kämpfen nach 4 Equippe géint den Ofstig an d'Éirepromotioun.



Den F91 Diddeleng an Déifferdeng si virum leschte Spilldag punktgläich virop, allerdéngs huet den F91 déi däitlech besser Goaldifferenz an ass domat liicht am Avantage. Déifferdeng ass also op en Ausrutscher vun Diddeleng ugewisen. De President Fabrizio Bei hofft, datt et dem F91 zu Kanech geet wéi sou dacks déi lescht Joren et gouf nämlech nach ni eng Victoire op der Musel fir d'Equipe aus der Forge du Sud.



Zu Diddeleng kéint een e Sonndeg eng exzellent Leeschtung iwwert de ganze Championnat kréinen. Den Trainer Dino Toppmöller ass elo schonn houfreg op seng Equipe, d'Leeschtung wär excellent an an der Tabell hätt een elo schonn esou vill Punkte wéi um Enn vun der leschter Saison. Den Trainer seet awer och, datt nach näischt entscheed ass an een elo nach ee Schratt muss maachen, fir sech um Enn dann och ze belounen.



Och ënnenof ass et richteg spannend. Den Ament huet Rëmeleng op der leschter Plaz déi mannste gutt Kaarten a muss onbedéngt doheem géint Munneref wannen. Beim Zweetleschten an der Tabelle, Käerjeng, lieft zanter der Victoire de leschte Weekend géint Rëmeleng d'Hoffnung nees. Wichteg wär et elo d'Feeler nach ofzestellen, sou den Trainer Dan Theis.



Käerjeng spillt auswäerts op der Fola an dierf op kee Fall verléieren a muss gläichzäiteg nach op en Ausrutscher vu Kanech géint Diddeleng hoffen. An och den RM Hamm muss nach oppassen, datt et um leschte Spilldag net nach eng batter Iwwerraschung gëtt, well och hei wier d'Relegatiounsplaz an souguer deemno wéi nach eng direkt Ofstigsplaz méiglech.