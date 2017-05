© afp

© afp ( De Mari Gomez a Wolfsburg musse weider fäerten fir aus der Bundesliga erauszefaalen

© afp (De Philipp Lahm seet äddi)

Um leschte Spilldag vun der däitscher Bundesliga sinn net manner ewéi 35 Goler gefall. An dës Goler hunn fir vill Decisioune gesuergt.De wuel wichtegste Match gouf zu Hamburg gespillt, wou d'Heemequipe op Wolfsburg getraff ass. Et war virum Match kloer, dass fir de Bundesliga "Dino" just eng Victoire géif zielen fir d'Relegatioun ze evitéieren. Wei de Robin Knoche dunn Wolfsburg an der 23. Minutt a Féierung geschoss huet, huet et ganz schlecht ausgesinn fir den HSV. Mä d'Equip huet de Kapp net hänken gelooss an hunn ugefaange méi no fir ze spillen. Dëst sollt och belount ginn wëll si dréinen de Match duerch Goler vum Kostic a Waldschmidt, deen an der 88. Minutt den ganz wichtegen 2:1 geschoss huet. Duerch dës Defaite muss Wolfsburg an d'Relegatioun a muss weider zidderen fir dierfen an der Bundesliga ze bleiwen.Zu Dortmund hunn d'Spectateuren ganzer 7 Goler dierfen erliewen. An dorënner eng Partie wonnerschéiner. De Pierre-Emerick Aubamayang konnt iwwerdeems mat sengen 2 Goler um Robert Lewandowski laanschtzéien a gëtt domadder beschte Buteur vun der Saison 2016/2017. Des Weideren kann Dortmund duerch des Victoire fest fir Champions League nächst Saison plangen. Duerch ee 0:0 vun Hoffenheim géint Augsburg, ass Dortmund nämlech secher Drëtten an Hoffenheim muss no enger ganz staarker Saison an d'Qualifikatioun.An der Course ëm d'Europa League Plazen, huet Köln no enger 2:0 Victoire géint Mainz seng Plaz sécher an deementspriechend ass dëst an der Doumstaadt geféiert ginn. Op déi 2. Europa League Partie kënnt Hertha BSC, déi Doheem 2:6 géint Leverkusen ënnergaangen sinn.De Champion Bayern München huet iwwerdeems och souverän géint Freiburg gewonnen a kruten nom Match d'Meisterschale iwwerreecht. Nierwt der Championsfeier gouf enner aanerem awer och dem Philipp Lahm äddi gesoot.Resultater am Iwwerbléck:- Wolfsburg 2:1- Freiburg 4:1- Mainz 2:0Hoffenheim - Augsburg 0:0- Bremen 4:3Hertha -2:6Frankfurt - Leipzig 2:2Ingolstadt- Schalke 1:1Mönchengladbach - Darmstadt 2:2