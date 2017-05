© F. Hippert

© Mike Kinn

© Michele Pugliese

© Joé Haas

Sou wuel de Championstitel ewéi och den Ofstig gouf um Sonndeg decidéiert. Diddeleng an Déifferdeng haten alle béid nach Chancen op den Titel. Um Enn vun der Tabell waren et nach 4 Equippen déi ëm ee Verbleiwen an der BGL Ligue gekämpft hunn. Dorënner den RM Hamm Benfica, déi mat Stroossen kee einfache Match viru sech haten. Ma virun allem Kanech a Käerjeng sollten et schwéier kréie. Dëst well Kanech géint den F91 huet missen untrieden a Käerjeng huet missen op der Fola untrieden. Den Tabelleleschte vu Rëmeleng krut Besuch vu Mondorf.Den F91 ass favoriséiert an d'Partie gaangen, ma d'Gäscht hu sech schwéier gedoen zu Kanech. Kanech huet sech déi eng oder aner Chance konnten erausspillen, ma de Joubert huet do gutt opgepasst.Den Da Mota huet dunn den F91 a Féierung bruecht. Et huet bis zwou Minutte virun der Paus gedauert, ma do huet den da Mota mat engem flotte Schoss den 1:0 markéiert.Kuerz no der Paus huet den Turpel du konnten op 2:0 erhéijen. No engem Foul um Stolz, konnt den Turpel vum Punkt treffen.Kanech huet dëse Spillstand konnten halen an ass domat op der Relegatiounsplaz. Diddeleng ass duerch dës Victoire fir déi 13. Kéier lëtzebuerger Champion.Déifferdeng huet sech an der éischter Hallschent schwéier gedoen fir sech Chancen erauszespillen. Sou ass och an der éischter Hallschent kee Goal gefall an dëser Partie.Ma no der Paus huet den Er Rafik per Eelefmeter getraff. Kuerz duerno huet den Hamzaoui konnten op 2:0 erhéijen.Den Er Rafik huet dunn alles kloer gemaach an den drëtten an de véierte Goal geschoss.De Karapetian konnt nach eng Kéier verkierzen fir déi Rousperter ma dat wuel ze spéit. Kuerz drop war et erëm de Karapetian, deen och nach op 4:2 konnt verkierzen.Ma Déifferdeng konnt nach eng Kéier eppes fir de Spillstand maachen. Dëst duerch den Er Rafik, deen nach zwee mol markéiere konnt. Um Enn huet den Er Rafik 5 Goaler geschoss an awer ass et net duergaange fir den Titel ze gewannen.Hamm hat Besuch vu Stroossen. Den Agovic konnt d'Gäscht a Féierung bréngen. De Cabral konnt kuerz virun der Paus per Eelefmeter ausgläichen.Den Tabelleleschten ass guer net gutt an de Match gestart an ass scho fréi a Réckstand geroden. De Ketlas konnt no 3 Minutten d'Gäscht a Féierung bréngen. De Munnerefer Spiller stoung no engem Corner ganz eleng an hat keng Problemer de Ball am Goal ënnerzebréngen. Ma d'Lokalequipe huet reagéiert a Persoun vum Donval, deen den Ausgläich markéiere konnt.Dunn war de Match richteg lancéiert, well nëmme 4 Minutten drop stoung et op ee mol 2:1 fir d'Gäscht. De Selimovic konnt markéieren. Ma erëm nëmme 4 Minutten drop koum déi nächst Reaktioun vu Rëmeleng. De Fostier konnt op 2:2 stellen. Esou ass et och an d'Paus gaangen.Rëmeleng huet Wëlle gewisen an der zweeter Hallschent. Dëst gouf och belount. Den Thior konnt mat zwee perséinleche Goaler op 4:2 stellen.Den Diallo huet nach op 5:2 erhéicht, ma dëst Resultat ass net duergaangen. Dëst well Kanech ee Goal méi geschoss huet dës Saison.D'Fola ass besser an de Match gestart an hat méi vum Match. Ma no 32 Minutten waren et awer déi Käerjenger déi duerch de Cassan a Féierung konnte goen. Nëmmen 2 Minutte méi spéit konnt de lëtzebuerger Nationalspiller Bensi ausgläichen.Ma Käerjeng wollt net de Wee an d'Éierepromotioun untrieden. Sou huet de Cassan 5 Minutten nom Ausgläich den alen Avantage erëm hiergestallt.An der zweeter Hallschent konnt de Francoise een Eelefmeter era schéissen an domat ausgläichen.De Lopes an de Francoise hunn an de leschten zwou Minutten nach zwee mol markéiert fir d'Fola, domat steet Käerjeng als Ofsteiger fest.Am Match Racing géint Nidderkuer ass et an der éischter Hallschent richteg interessant gewiescht. Den Nuidra huet no nëmmen 9 Minutten de Racing a Féierung bruecht, ier de Laurent an der 12. an an der 16. Minutt mat direkt zwee perséinleche Goaler de Match gedréint huet. No ronn enger hallwer Stonn huet de Sebastien Thill op 3:1 erhéicht.Ma de Racing huet virun der Paus nach erëm reagéiert. Dëst a Persoun vum Shala deen an der 40 an an der 44. Minutt de Match erëm nei lancéiert huet. Mat engem 3:3 ass et an d'Paus gaangen.Och an der zweeter Hallschent si weider Goaler gefall. De Laurent huet zwee mol markéiert fir Nidderkuer. De Bellini konnt nach eng Kéier verkierzen, ma um Enn ass et net méi duergaange fir de Racing.D'Jeunesse huet sech vun Ufank u schwéier gedoen zu Péiteng. De Skenderovic huet den 1:0 fir Péiteng geschoss, ier de Lapierre konnt ausgläichen. De Gashi konnt kuerz virun der Paus op Pass vum Abreu den 2:1 fir d'Lokalequipe markéieren.No der Paus ass et richteg batter ginn fir d'Jeunesse. Dëst well den Abreu direkt an der 46. Minutt den 3:1 geschoss huet. 8 Minutten drop huet de Lahyani op 4:1 erhéicht.Nach méi batter ass et du ginn ewéi de Cissé nach zwee Goaler markéiere konnt. Domat stoung et 6:1 fir Péiteng.De Pinna konnt mat engem flotte Goal nach eng Kéier op 6:2 stellen, ma dëst huet och net méi vill gehollef.