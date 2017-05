D'Spiller vun Hannover feieren den direkten Opstig. © afp

Am Kampf ëm den Opstig sou wuel ewéi och ëm den Ofstig war nach alles dran. Just eppes war bis dohi kloer an zwar, dass Karlsruhe d'nächst Saison an der drëtter Bundesliga muss untrieden. Ma Stuttgart, Hannover a Braunschweig hunn ëm den Titel esou wéi déi direkt Opstigsplatze gespillt. De Jeff Saibene, den Trainer vun der Arminia Bielefeld hu probéiert den Ofstig ze evitéieren.Fir de Jeff Saibene a Bielefeld huet et net gutt ausgesinn, ewéi de Müller op Virlag vum Stefaniak, Dresden a Féierung bruecht huet no 63. Minutten. Zu dësem Zäitpunkt war 1860 München géint Heidenheim a Féierung, dëst huet bedeit, dass Bielefeld an d'Relegatioun misst, ma dëst wollte si verhënneren.De Börner huet an der 84. Minutt den 1:1 geschoss, a well 1860 verluer huet zu Heidenheim a leschter Minutt, bleift Bielefeld an der zweeter Bundesliga. Domat geet München an d'Relegatioun géint Regensburg.Den Zimmermann huet Stuttgart fréi a Féierung bruecht. Domat war Würzburg gezwongen eppes ze maachen an dat huet Reim opgemaach fir Stuttgart. Den Terodde huet zwee mol markéiert an de Ginczek eng Kéier fir Stuttgart. Och de Goal vum Schröck fir Würzburg huet näischt méi geännert. Stuttgart steigt also sécher op a Würzburg muss de Wee an déi drëtt Liga untrieden.Hannover huet sech zu Sandhausen schwéier gedoen. Dëst och well d'Lokalequipe no 57 Minutten a Féierung gaangen ass. Do hunn d'Gäscht dunn awer séier reagéiert. Den Hübner huet op Virlag vum Klaus den Ausgläich markéiert.Sou ass de Match och op en Enn gaangen. Och wa Braunschweig gewonnen huet, ass Hannover mat dësem Remis de sécheren Zweeten a steigt direkt op. Braunschweig muss an d'Relegatioun géint Wolfsburg.