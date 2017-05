Aus dem nationale Basket ass et d'Nouvelle datt den Eric Jeitz déi nächst Saison wäert fir den T71 Diddeleng spillen.

© pressphoto

Nom Championstitel mat der Amicale Steesel hat hie jo annoncéiert net méi fir d'Amicale ze spillen.

No am Ganzen 3 Championstitelen an zwou Coupe Victoiren, geet den Eric Jeitz elo zeréck bei de Veräin bei deem hie schonns viru Joren aktiv war.