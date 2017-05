Grouss Freed bei den Ierpeldenger Spiller. © Eric Karier

© Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier © Eric Karier « ZréckWeider »

An der Éierepromotioun waren d'US Esch a Rodange jo scho sécher opgestigen. Um Sonndeg huet Hueschtert sech déi drëtt Plaz geséchert a spillt domat de Relegatiounsmatch géint Kanech aus der BGL Ligue.Beggen a Biissen mussen de Wee an déi éischt Divisioun untrieden. Monnerech a Gréiwemaacher mussen an d'Relegatioun hei spillen se géint déi Tabellenzweet aus béide Bezierker aus der 1. Divisioun.An der 1. Divisioun, 1. Bezierk huet Ierpeldeng um leschte Spilldag nach Lëntgen iwwerholl a spillt domat d'nächst Saison an der Éierepromotioun, Lëntgen gëtt nom 1:1 um Sonndeg déi zweet a muss an d'Relegatioun.Schieren a Walfer falen an d'zweet Divisioun an de Préizerdall muss an d'Relegatioun.An der 1. Divisioun, 2. Bezierk steigt d'Millebaach dominant op. D'Union Keel / Téiteng spillt de Relegatiounsmatch.Mënsbech an Izeg spillen d'nächst Joer an der zweeter Divisioun. Union Réimech Bus muss hei an d'Relegatioun.An der 2. Divisioun, 1. Bezierk steige Stengefort a Béiwen direkt op, Wëntger spillt d'Relegatioun.Bruch a Klierf duerfen an déi drëtt Divisioun spille goen. Ëlwen huet nach d'Chance duerch d'Relegatioun d'Klass ze halen.An der 2. Divisioun, 2. Bezierk steigen Uespelt a Biwer op. AS Lëtzebuerg Porto spillt de Relegatiounsmatch.Iechternach a Schuller spillen d'nächst Joer an der drëtter Divisioun. CS Uewerkuer muss hei an d'Relegatioun.An der 3. Divisioun, 1. Bezierk konnte Reisduerf an Harel-Tarchamps sech eng Plaz an der zweeter Divisioun sécheren. Heischent muss an de Relegatiounsmatch.An der 3. Divisioun, 2. Bezierk waren den CEBRA a Käerch déi Stäerkst. Lasauvage muss an de Relegatiounsmatch.