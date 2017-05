D'Spiller vu Real feieren den 33. Meeschtertitel an der Veräinsgeschicht. © afp

Madrid, déi eng super Saison gespillt hunn an och nach d'Champions League an Aussiicht hunn, hunn um Sonndeg mat 2:0 zu Malaga gewonnen an domat den 33. Meeschtertitel kloer gemaach.D'Goaler hunn de Ronaldo an der zweeter Minutt an de Benzema an der 55. Minutt geschoss. Madrid war zu kengem Moment vum Match a Gefor a kennen trotz der knapper 4:2 Victoire vu Barcelona géint Eibar feieren.No 38 Spilldeeg steet Madrid ganz uewen an der Tabelle mat 93 Punkten, dat sinn der dräi méi ewéi den Titelverdeedeger, den FC Barcelona.Dëst ass den éischte Meeschtertitel fir de Real zanter der Saison 2011/2012.