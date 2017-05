© afp

Mat dëser Victoire hunn d'Äishockeyspiller aus Schweden Revanche un de Kanadier geholl fir d'0:3-Néierlag an der Finale vun den Olympesche Spiller zu Sotschi a Russland. Fir Schweden ass et den 10. Weltmeeschtertitel.Et war eng enk Partie tëscht Schweden a Kanada an et huet laang gedauert ier den éischte Goal gefall ass. An der 40. Minutt konnt de Schwed Victor Hedman seng Equipe mat 1:0 a Féierung bréngen. 2 Minutten drop konnten d'Kanadier duerch de Ryan O'Reilly ausgläichen. No der regulärer Spillzäit stoung et nach ëmmer 1:1. Och an der Overtime ass kenger Equipe den entscheedende Goal gelongen.Am Penalty-Schéissen ass dunn dem Schwed Nicklas Bäckström den decisive Goal gelongen, sou dass Schweden mat 2:1 géint Kanada wënnt.No de Weltmeeschtertitelen 2015 an 2016 verpasst Kanada de WM-Hattrick an och hiren insgesamt 27 Titel, mat deem se mam Rekordweltmeeschter Russland gläichgezu wären.