Out fir d'Mandy Minella (WTA-69) am 1. Tour vum WTA-Dammen Tennistournoi zu Strossbuerg.

No hirer Blessure un de Bauchmuskelen huet d'Lëtzebuergerin sech an zwee Sätz 1-6 an 4-6 géint d'Russin Elizaveta Kulichkova (WTA-192) misse geschloe ginn.